快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

南韓2月首20天出口增47% 半導體飆134% 對台灣出口勁揚76%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓2月首20日經工作日調整後的出口年增47.3%，主要受晶片強勁需求所帶動，晶片出口飆升134%。歐新社
南韓2月首20日經工作日調整後的出口年增47.3%，主要受晶片強勁需求所帶動，晶片出口飆升134%。歐新社

南韓2月首20天出口動能加速，主要受人工智慧與資料中心投資帶動的半導體需求驅動。

海關周一公布，經工作日數調整後，2月前20天出口年增47.3%，遠高於1月全月修正後的34%。未經調整的出口成長23.5%，進口增11.7%，貿易順差49.5億美元。儘管統計期間適逢為期三天的農曆新年連假、工作日減少，數據仍顯示出口動能強勁。

半導體出口激增134%，電腦周邊產品也成長129%，石化產品則增加11%。相較下，汽車與零件出口受美國關稅調整影響，分別下滑27%及21%。

出口市場方面，對中國增近31%，對美增22%，對歐盟與台灣分別成長11.4%與76.4%。

南韓央行表示，半導體需求至少今年將持續強勁，支撐出口維持上行。不過，美國最高法院推翻川普大部分關稅後，川普改依其他授權將全球關稅提高至15%，汽車與鋼鐵等特定產業關稅仍在，為貿易前景增添不確定性。

匯率仍是變數。韓元今年來走強，但較去年夏天仍貶逾6%。1月通膨年增2%，符合央行目標。南韓央行1月將基準利率維持在2.5%，市場普遍預期本週會議將按兵不動。

美國最高法院 半導體 南韓

延伸閱讀

川普加徵全球15%關稅 林佳新：台灣已經輸到連褲子都沒了

川普關稅遭法院推翻 中國：正進行全面評估

綠委轟「台灣真要跟川普翻臉？」 洪孟楷反嗆：不用急著第一個喊要簽

川普對全球徵15%關稅 中菲行：企業須重估成本

相關新聞

低軌衛星夯 SpaceX成天空霸主

低軌衛星發展多年，隨著全球衛星龍頭SpaceX將首次公開發行(IPO)、亞馬遜LEO積極部署帶動下，預料低軌衛星今年在市...

滿足暴增需求 SK集團董事長崔泰源承諾將擴大AI記憶晶片產量

SK 集團董事長崔泰源承諾，將擴大旗下SK 海力士 AI 記憶晶片產能，以滿足全球資料中心建設潮帶來的暴增需求。

簡立峰專欄／履歷「AI對決AI」時代 求職者如何突圍

AI幫你把履歷寫得更漂亮，卻未必幫你更接近錄取。當求職進入「AI對AI」時代，大量投遞、內容同質化與造假風險，正在改寫就業市場規則，在這場技術競賽中，具備什麼樣的能力才能真正脫穎而出？

輝達恐陷財報魔咒？華爾街憂：成績再好 股價也難漲

儘管輝達（Nvidia）過去屢屢扮演股市創新高的要角，但隨著市場對AI疑慮升溫，華爾街日益擔心，無論本周這家晶片巨擘公布...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且立...

美國總統川普國情咨文 躍熱門押注標的

美國總統川普24日將發表年度的國情咨文演說，儼然成為一場博弈盛宴，線上預測網站Kalshi和Polymarket迄今已收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。