南韓2月首20天出口增47% 半導體飆134% 對台灣出口勁揚76%

南韓2月首20天出口動能加速，主要受人工智慧與資料中心投資帶動的半導體需求驅動。

海關周一公布，經工作日數調整後，2月前20天出口年增47.3%，遠高於1月全月修正後的34%。未經調整的出口成長23.5%，進口增11.7%，貿易順差49.5億美元。儘管統計期間適逢為期三天的農曆新年連假、工作日減少，數據仍顯示出口動能強勁。

半導體出口激增134%，電腦周邊產品也成長129%，石化產品則增加11%。相較下，汽車與零件出口受美國關稅調整影響，分別下滑27%及21%。

出口市場方面，對中國增近31%，對美增22%，對歐盟與台灣分別成長11.4%與76.4%。

南韓央行表示，半導體需求至少今年將持續強勁，支撐出口維持上行。不過，美國最高法院推翻川普大部分關稅後，川普改依其他授權將全球關稅提高至15%，汽車與鋼鐵等特定產業關稅仍在，為貿易前景增添不確定性。

匯率仍是變數。韓元今年來走強，但較去年夏天仍貶逾6%。1月通膨年增2%，符合央行目標。南韓央行1月將基準利率維持在2.5%，市場普遍預期本週會議將按兵不動。