德總理訪中前夕 汽車工業協會籲促中國開放市場

德國總理梅爾茨即將訪問中國，德國汽車產業界在行前公開喊話，德國政府應在會談中爭取市場開放，並要求中方提出減少競爭扭曲的具體方案。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預計24日至26日訪問中國，並率經濟代表團同行，行程涵蓋北京與杭州，將與中國國家主席習近平及國務院總理李強會晤。根據聯邦政府新聞稿，雙邊關係及經濟、安全政策議題將是會談重點。

訪問前夕，德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）接受「週日世界報」（Welt amSonntag）訪問時表示，德國政府應在會談中明確指出中國在市場中造成的競爭扭曲，並強調雙方應朝「相互開放市場」方向推進，而非走向彼此封閉。

穆勒表示，德國車廠近年在中國銷量下滑，除當地電動車品牌獲高度補貼、快速崛起外，中國針對高價汽車加徵的奢侈稅，對德國品牌造成衝擊。

她同時對歐洲內部日益升高的保護主義聲音提出警告，歐盟若透過公共採購優先採用歐洲車、提供購車補貼或加徵關稅等偏向本地製造的政策，恐引發中國反制。穆勒並表示，這類目前由法國所倡議的措施，對德國汽車製造業帶來不利影響。

另一方面，中國政府可能在即將公布的下一個五年計畫中，降低對電動車產業的補貼力度，因官方認為轉型已大致完成。穆勒表示，梅爾茨此行正值五年計畫制定前夕，是了解中國相關產業政策下一步的重要時機。

德國智庫也將梅爾茨此行定位為一場「壓力測試」。歐洲最大中國研究智庫柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）分析指出，在跨大西洋關係出現不確定性之際，歐洲是否能在對中政策上展現一致立場與戰略自主，值得觀察。

智庫指出，德國新政府上任後，已面臨包括中國對關鍵原物料出口限制、對中投資安全審查，以及企業在中國市場競爭環境惡化等多重挑戰，梅爾茨此次訪中，將檢驗德國與歐洲是否有能力在與北京的直接談判中，兼顧經濟利益與戰略風險控管。