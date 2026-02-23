滿足暴增需求 SK集團董事長崔泰源承諾將擴大AI記憶晶片產量

SK 集團董事長崔泰源承諾，將擴大旗下SK 海力士 AI 記憶晶片產能，以滿足全球資料中心建設潮帶來的暴增需求。

這位南韓第二大集團掌門人 20 日在華盛頓舉行的一場會議上，將高頻寬記憶體（HBM）稱為「怪獸級晶片」，並表示這產正為 SK 海力士創造驚人獲利。受惠於創紀錄的獲利表現，SK海力士過去一年股價飆漲超過三倍。

崔泰源並未說明晶片事業具體的擴張規模，但 SK 海力士已於 1 月表示，2026 年的資本支出將較去年大幅增加，以滿足 HBM 晶片的需求。

不過，崔泰源同時也示警，由於技術快速更迭可能導致競爭格局發生變化，未來仍可能出現虧損。

崔泰源指出，分析師對 SK 海力士 2026 年年度營業利益的預估平均值，已從 500 億美元調升至 700 億美元，有人甚至再次上看超過 1,000 億美元。

崔泰源說，「這聽起來確實是個大好消息，但同樣也可能輕易轉成 1,000 億美元的虧損。」

此外，崔泰源也強調，基礎建設考驗日益嚴峻。他表示，SK 集團目前正研議在 AI 資料中心旁建設發電廠，一旦無法滿足能源需求，後果將是「災難性的」。