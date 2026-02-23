最高法院否決川普關稅後…亞股多數走高 美股期貨回落

美國最高法院否決總統川普大部分對等關稅措施後，美股期貨周一下跌，亞股多數走高。

日股因逢國定假日天皇生日休市。香港領漲區域市場，恆生指數上漲2.2%至27,003.47點；上證綜合指數下跌1.3%至4,082.07點；台灣加權指數攀升1.2%；南韓Kospi指數小漲1.1%至5,873.07點；澳洲S&P/ASX 200指數下跌0.4%至9,041.00點。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師Benjamin Picton指出，市場反應分歧，「凸顯關稅政策轉向帶來的贏家與輸家效應，先前處於不利地位的國家如今獲得提振」；他並表示，「美國關稅政策仍將是市場不確定性的來源，交易員正試圖評估其影響」。

美股三大指數期貨走低：標普500指數期貨下跌0.7%，道瓊工業指數期貨下滑0.6%，那斯達克綜合指數期貨下跌0.8%。

儘管最高法院作出裁決，關稅並未就此消失。川普已表示將透過其他途徑對進口商品課稅。川普後續動向仍存變數，使市場反應審慎。

一系列令人失望的報告顯示，美國經濟成長放緩、通膨加速，但投資人反應相對溫和。這些報告凸顯聯準會在設定利率時面臨的兩難處境，但並未明顯改變交易員對其最終舉措的預期。根據芝商所數據，市場仍押注聯準會今年至少降息兩次。

周一早盤其他市場方面，美國基準原油下跌53美分至每桶65.95美元；國際基準布蘭特原油下滑51美分至每桶70.79美元。

美元兌日圓從154.99貶至154.11；歐元兌美元從1.1780升至1.1828。

金價上漲1.9%，白銀價格大漲5.5%。