蘋果下一個殺手級產品！彭博葛曼預言將是搭載「視覺智慧」的穿戴裝置

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AI 穿戴裝置領域最先亮相的產品，預料會是新款的 AirPods。美聯社
蘋果（Apple）執行長庫克正全力推動 AI 穿戴裝置，包括 AI 吊墜和配備相機的 AirPods，而從他不斷提到「視覺智慧」（Visual Intelligence）來看，搭載視覺智慧的穿戴裝置，將是蘋果下一個重大產品。

近來有傳聞指出，蘋果正在研發一種可搭配 Apple Intelligence運作的別針或吊墜裝置。這類裝置和先前預測的相機版 AirPods，共同構成了一個庫克渴望引進的「第三類產品」。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在每周日刊出的電子報回顧庫克近日對 AI 穿戴裝置以及和「視覺智慧」相關的種種暗示。

「視覺智慧」是 Apple intelligence 的核心元素，專門處理基於照片或圖像內容的詢問。儘管目前視覺智慧將這類問題交由 OpenAI 的 ChatGPT 處理，但蘋果仍致力於開發自家的視覺模型。

葛曼提到，在上季法說會上，庫克特別提到視覺智慧，並宣稱這是Apple Intelligence 很熱門的功能。

在一次對全體員工會議上，庫克也堅稱，憑藉著高達 25 億台裝置的龐大安裝基數，Apple 在 AI 領域擁有「巨大優勢」，談到 Apple inteligence 時，他又提到視覺智慧。

目前蘋果的視覺智慧只是包裝了 OpenAI 和 Google 的 AI 服務，但葛曼認為庫克多次點名視覺智慧頗耐人尋味。若非庫克深信蘋果未來在此領域大有可為，他不會如此大張旗鼓宣傳。

這也暗示蘋果最終會以自研模型取代這些外部 AI 系統。一旦達成此目標，蘋果會順勢推出自家的全新硬體，AI 穿戴裝置領域最先亮相的產品，預料會是新款的 AirPods。

AirPods 配備相機的版本預計將於 2026 年底面世，並在這一對個人音訊配件上加裝鏡頭。這些相機將賦予 AI 觀察世界的視野，類似 Apple Glass 等智慧眼鏡的功能，但省去了鏡框。相機的解析度較低，或採紅外線規格，目的並非用於拍照，而是為了讓Apple intelligence能夠觀察周遭環境。

最近盛傳的品項是 AI 別針，而在傳聞演變過程中，也被指可能是一種同樣能別在衣物上的吊墜。這款裝置同樣會配備相機，用來提供資訊給 Apple Intelligence 。

至於實用性，葛曼推測基本的應用可能僅是單純辨識盤中食物的成分。較進階的概念則是導航，因為透過觀察周遭環境，裝置能根據地標給出更直覺的指引。例如，導航會說「在前方指示牌處左轉」，而非告知你在 50 英尺後轉彎。

