超越美國 大陸重登德國最大貿易夥伴

德國總理梅爾茨二十四日前往北京訪問前夕，德國聯邦統計局近日公布最新數據顯示，二○二五年中國大陸再次成為德國最大貿易夥伴，雙邊進出口總額達二五一八億歐元，較上年增長百分之二點一。

大陸觀察者網指出，大陸多年來一直是德國最大貿易夥伴，但在二○二四年被美國超越，二○二五年則重新奪回首位。而德美貿易額則因關稅爭端下降百分之五，降至二四○五億歐元。

報導指，自二○一五年以來，大陸一直是德國最重要的進口供應國。二○二五年德國進口商品大部分來自大陸，總值達一七○六億歐元，較上年增長百分之八點八。

具體來說，德國之聲中文網指出，德國從大陸進口的機械設備價值達一三九億歐元，增幅百分之十一點六；電氣設備進口增幅百分之十四點八，總額三二八億歐元；數據處理設備、電子及光學產品進口額達五○九億歐元，增長百分之四點九，占德國自大陸進口商品最大比重。

另一方面，德國對大陸出口總額約為八一三億歐元，年減百分之九點七。基於此，德國從大陸進口額首次超過出口額的兩倍，大陸對德國貿易順差增加三分之一，約為八九三億歐元。

二○二五年德國貨物出口總額年增百分之○點九，達一兆五六三○億歐元，進口總額年增百分之四點三，達一兆三六二五億歐元，全年貿易順差二○○五億歐元，較二○二四年減少四二四億歐元。其中，二○二五年德國對美出口額降至一四六二億歐元，年減百分之九點四，其中汽車及零部件出口降幅最大，達百分之十七點八，主要受美國關稅收緊影響。儘管如此，美國仍為德國製造產品最大單一市場，法國和荷蘭分別為第二、第三大出口目的地，大陸僅排名第六。

德國ＮＴＶ引述宏觀經濟與商業周期研究所科學主任杜利恩指，最新貿易數據反映德國工業正受到地緣經濟格局變化影響，中美正透過積極產業與貿易政策，試圖降低對工業進口依賴。中方的目標是在德國長期領先的關鍵領域成為世界市場領導者，「近年中國生產商正將德國企業擠出各大市場」。

德國對外貿易協會（ＢＧＡ）主席瓊德拉將二○二五年中德貿易變化描述為「對華出口貿易崩潰」，認為是警示訊號，並呼籲德國拓寬供應鏈、開拓新市場以提升競爭力。

路透報導，梅爾茨將於廿四日至廿七日訪問大陸，行程涵蓋北京與杭州，討論安全、地緣政治、貿易及人權議題，俄烏衝突亦可能列入會談。梅爾茨近日在基民盟活動中表示，希望尋找志同道合的國際合作夥伴，以保持國家繁榮及社會保障水準，並與中方高層建立聯繫。