三星重登全球DRAM霸主

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

受惠於高頻寬記憶體（HBM）及DDR5記憶體的需求激增，三星電子在去年第4季重登全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場王座，在時隔一年後，從SK海力士手中奪回這項世界霸主頭銜。

產業追蹤機構Omdia公布的數據顯示，去年第4季全球DRAM市場總營收為524.07億美元，比第3季增加約120億美元。

其中，三星電子的DRAM營收達191.56億美元，季比成長40.6%，市占率攀升2.9個百分點至36.6%，位居榜首。

SK海力士同期的DRAM營收成長25.2%至172.26億美元，但市占率從34.1%下降至32.9%，退居第二。美國美光科技（Micon）的市占率則從25.8%降至22.9%，中國長鑫存儲的市占率則從3.7%小升至4.7%。

三星電子在去年第1季首度將全球DRAM王座，拱手讓給SK海力士，為該公司1992年登上全球DRAM市場冠軍寶座以來首度屈居第二。

然而，在去年第4季，三星電子拜HBM3E銷售激增和標準DRAM價格上漲所賜，重新奪回全球DRAM市場的領先地位。

三星電子還將透過擴大標準DRAM的銷售以及提高HBM4在市場上的知名度，以保持在全球DRAM市場的領先地位。

市占率 美國

相關新聞

超越美國 大陸重登德國最大貿易夥伴

德國總理梅爾茨二十四日前往北京訪問前夕，德國聯邦統計局近日公布最新數據顯示，二○二五年中國大陸再次成為德國最大貿易夥伴，...

歐股強勢 吸金額挑戰新高…投資人看好歐洲經濟

歐股20日收盤創下新高，2月的吸金額也有望締新猷，反映投資人更加樂觀看待歐洲經濟，同時也試圖縮減對美國市場的布局。

美國總統川普國情咨文 躍熱門押注標的

美國總統川普24日將發表年度的國情咨文演說，儼然成為一場博弈盛宴，線上預測網站Kalshi和Polymarket迄今已收...

美食品業降價 吸引顧客回流

通膨上升和減重藥熱銷，導致美國的零食銷售停滯，促使更多大型包裝食品集團希望透過降價，吸引節儉的消費者回流。

巴菲特執掌的最後一季 波克夏上季依然賣超美股

數據顯示，去年第4季是「股神」巴菲特擔任波克夏執行長的最後一季，但波克夏該季卻依然賣超美股，這個「臨去秋波」特別耐人尋味...

受惠於高頻寬記憶體（HBM）及DDR5記憶體的需求激增，三星電子在去年第4季重登全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場王...

