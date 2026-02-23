聽新聞
巴菲特執掌的最後一季 波克夏上季依然賣超美股
數據顯示，去年第4季是「股神」巴菲特擔任波克夏執行長的最後一季，但波克夏該季卻依然賣超美股，這個「臨去秋波」特別耐人尋味。
申報文件顯示，波克夏上季總計淨賣出約40億美元股票，且已是連續第13季為美股淨賣方，等於巴菲特過去三年多來賣掉的股票比買入的還多。波克夏預定28日公布財報，屆時應能知道更多細節。
美股去年迭創新高，波克夏仍不為所動，持續淨賣出美股，原因可能是巴菲特依舊認定股價還是過高。
波克夏過去三年來共已出脫逾1,900億美元股票，且2024年5月至今就未曾再買回自家股票。相較之下，巴菲特從2018年到2024年5月，共花費780億美元回購波克夏股票。波克夏市值已超過1兆美元，手中持股價值約2,800億美元，且坐擁逾3,800億美元現金，因此可謂動見觀瞻。
根據申報資料，波克夏上季繼續賣出蘋果股票，是連續第三季出脫蘋果持股，從2023年夏天以來已削減超過75%的蘋果持股。不過，截至美股20日收盤，波克夏的蘋果持股價值仍達603億美元，還是最大股票部位。
