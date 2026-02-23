快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

美國總統川普國情咨文 躍熱門押注標的

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普24日將發表年度的國情咨文演說，儼然成為一場博弈盛宴，線上預測網站Kalshi和Polymarket迄今已收到數百萬美元的投注，押注標的包羅萬象，從川普攻訐的對象、他演說的時間長度、一直到他提及特定詞語的次數等無所不包。

紐約郵報報導，95%投注者認為川普會提到「中國」，另92%認為他會提到前總統「拜登」，93%押注他會提及「美國」和／或「美國人」超過25次。若川普真的提到中國大陸，在Kalshi以1,000美元押對者，將能拿走1,064美元。

另有7%投注者大膽預測，川普會使用「discombobulator」（干擾器）一詞，這是美國在活捉委內瑞拉前獨裁者馬杜洛行動中，所使用的高科技武器名稱。若川普果真使用「discombobulator」，在Kalshi以1,000美元押對者將贏得14,286美元。

只有14%投注者認為川普會提到已故的性犯罪富豪「艾普斯坦」，如果川普真的提到他，以1,000美元押對者將能抱走5,883美元。

川普 美國 馬杜洛

