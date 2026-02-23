快訊

歐股強勢 吸金額挑戰新高…投資人看好歐洲經濟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
歐股20日收盤創下新高，2月的吸金額也有望締新猷，反映投資人更加樂觀看待歐洲經濟。（路透）
歐股20日收盤創下新高，2月的吸金額也有望締新猷，反映投資人更加樂觀看待歐洲經濟。（路透）

歐股20日收盤創下新高，2月的吸金額也有望締新猷，反映投資人更加樂觀看待歐洲經濟，同時也試圖縮減對美國市場的布局。

藍籌股雲集的道瓊歐洲Stoxx 600指數2月來已迭創新高，在美國最高法院20日判決美國總統川普對等關稅違法後，該指數20日上漲0.8%收630.56點，刷新收盤價紀錄。

另據追蹤指數股票型基金（ETF）與共同基金資金流向的EPFR數據，歐股2月來連續兩周流入約100億美元、創歷史新高，全月吸金額可望締造新紀錄。

歐洲各國指數正受益於大型投資人試圖分散對華爾街與美國科技股的投資，在此同時，人工智慧（AI）泡沫與衝擊軟體業的疑慮，今年來已拖累美國科技股的表現。

高盛資深股票策略師貝爾說，「許多全球投資人希望從昂貴的美國市場分散出去」，著眼海外市場的美國投資人尤其如此，歐股提供了投資人不同的布局，因當地的科技股較少。股市領漲主力從人工智慧（AI）巨頭轉向其他產業，帶動歐洲股市走強，反映歐股在銀行與天然資源等「舊經濟」產業比重較高。

在投資人擔心全球投資組合過度集中高估值的AI概念股之際，大量資金流向布局非美市場的基金，而非專門追蹤歐洲的基金。這波分散配置策略，使今年多個全球市場的表現領先華爾街。彭博追蹤的92項主要基準指數中，標普500指數今年的表現僅排第76名。

貝爾表示：「分散配置貨幣、分散配置產業、分散配置國家，已成為最熱門的話題」、「世人實際上放眼全球，思考哪裡最便宜？機會在哪裡？」

許多投資人認為歐洲帶來這類機會。根據LSEG數據，道瓊歐洲Stoxx 600指數本益比為18.3倍，低於標普500指數的27.7倍。

EPFR數據顯示，在資金多年持續流出後，過去12個月聚焦歐洲的基金已出現穩定資金流入，部分原因是歐洲經濟陰霾出現消散跡象。

根據1月公布的數據，德國這個區域經濟火車頭去年恢復成長，為2022年以來首見。近期德國工廠訂單進一步攀升，也提振市場。投資人認為，去年3月德國當局宣布的歷史性國防支出擴張，正逐步傳導至產業層面，促使美銀分析師將德股評等上調至「加碼」。

花旗銀行歐洲與全球股票策略主管曼西（Beata Manthey）表示，對歐股的興趣來自「國內刺激政策落地」以及資金輪動至科技業以外領域。

