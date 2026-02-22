快訊

「全國最大」連鎖牛排館客人用餐時打掃 他傻眼：粉塵亂飛不敢再吃

做白日夢？馬斯克提太空興建資料中心 奧特曼再嗆「很荒謬」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。美聯社
OpenAI執行長奧特曼。美聯社

SpaceX執行長馬斯克把在太空興建資料中心列為優先目標，但OpenAI執行長奧特曼直言，這個想法「很荒謬」。他認為，由於成本和維修仍有很大的阻礙，至少在現階段，這仍屬幻想。

奧特曼20日在印度新德里接受當地媒體訪問時表示，「老實說，依目前情況來看，把資料中心放到太空是荒謬的」。

奧特曼說，軌道資料中心或許「到了某天會有合理性」，但發射成本高昂、太空維修晶片困難等因素，仍是難以克服的障礙，「軌道資料中心在2030年前，不會有大規模的重要性」。

馬斯克肯定不會同意這個想法。他去年12月在xAI全員會議上說，軌道資料中心是他的最新目標。

SpaceX本月稍早也表示，該公司目標是發射「由100萬顆衛星組成的軌道資料中心」，並已開始招募工程師推動相關計畫。馬斯克指出，SpaceX收購xAI將有助加速部署軌道資料中心。

儘管奧特曼抱持懷疑態度，其他科技領袖正競相布局太空資料中心。Google去年11月公布的逐光者計畫（Project Suncatcher），便是以此為目標。Google執行長皮伽表示，最快有望於2027年開始打造太空資料中心，將以太陽能為動力。

馬斯克 太空 奧特曼 SpaceX OpenAI

延伸閱讀

讓春晚「六駿圖」奔騰 Seedance2.0出圈 連馬斯克也讚嘆

只賣座位與行李托運、CEO被馬斯克罵笨蛋！超陽春廉航淨利率飆15％

AI公司聘Claude「道德老師」因無子女遭馬斯克質疑 當事人直球回應

中國20.3萬顆衛星計畫威脅馬斯克？分析：缺2技術難實現

相關新聞

做白日夢？馬斯克提太空興建資料中心 奧特曼再嗆「很荒謬」

SpaceX執行長馬斯克把在太空興建資料中心列為優先目標，但OpenAI執行長奧特曼直言，這個想法「很荒謬」。他認為，由...

削減對美市場布局…投資人更樂觀看待歐洲經濟 歐股2月吸金額有望創紀錄

歐股20日收盤創下新高，2月的吸金額也有望締新猷，反映投資人更加樂觀看待歐洲經濟，同時也試圖縮減對美國市場的布局。

賽車、足球賽…吸金中東產油國拚GDP 大推運動觀光

素以「產油致富」聞名的中東海灣國家，近年不約而同發展運動旅遊。阿拉伯商業媒體分析，舉辦大型運動賽事，是吸引全球遊客最快速...

富士康HCL合資封測廠動土 莫迪：國產晶片至關重要

富士康與印度HCL集團在大諾伊達（Greater Noida）合資興建的封測廠今天動土，印度總理莫迪透過視訊致詞表示，印...

美股翻紅 台積電ADR溢價22% 投資人屏息靜待輝達財報

美國股市20日一度下跌後又一路上漲，美國最高法院推翻川普全面性對等關稅，川普隨即表示將對全球加徵10%關稅。然關稅震撼難...

OpenAI縮減基建投資額 2030年前投入6,000億美元

知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI預期未來幾年營收將加速成長，並於2030年突破2,800億美元；OpenA...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。