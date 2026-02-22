快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

「棒球圈找不到像我的人」 趙士強錯失大聯盟歷經多元人生

公司債搭配全球／新興國家當地公債 分享全球經濟成長與貿易重組商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受惠貨幣與財政政策支持，預期2026年全球經濟持穩、通膨溫和，儘管全球央行寬鬆週期近尾聲，債市收益率仍具吸引力，美國非投資等級公司債型基金最受惠美國強勁經濟，且受利率波動影響輕，可做為核心配置，而新興市場當地貨幣債市則兼具自身改革轉機、全球貿易重組浪潮、與美元貶值下的貨幣升值潛力，可納入投資組合以掌握多方機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家當地債管理團隊表示，許多新興國家因通膨降至央行目標而仍有降息空間，且撙節財政多有成效，債息更普遍高於工業國家，匯集相當多的投資機會，加上美國貿易保護加速全球貿易重組浪潮，一些新興國家亦從中受惠。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，美國消費動能強勁，企業營收與現金流穩定，有助於公司債發行企業維持良好償債能力，將支撐非投資等級公司債違約率於歷史低檔。

美國 公司債

延伸閱讀

部分縣市空品不佳 今起中南部空品連3日亮橘燈

Google槓輝達把財力變實力 鼓勵服務提供商採用自家TPU晶片

壽險投資國外公債 將設信評門檻

史蒂文斯神操作！塞爾蒂克避稅又補強、公牛全面啟動重組

相關新聞

富士康HCL合資封測廠動土 莫迪：國產晶片至關重要

富士康與印度HCL集團在大諾伊達（Greater Noida）合資興建的封測廠今天動土，印度總理莫迪透過視訊致詞表示，印...

美股翻紅 台積電ADR溢價22% 投資人屏息靜待輝達財報

美國股市20日一度下跌後又一路上漲，美國最高法院推翻川普全面性對等關稅，川普隨即表示將對全球加徵10%關稅。然關稅震撼難...

OpenAI縮減基建投資額 2030年前投入6,000億美元

知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI預期未來幾年營收將加速成長，並於2030年突破2,800億美元；OpenA...

Google槓輝達把財力變實力 鼓勵服務提供商採用自家TPU晶片

Google正探索新的方式擴大其人工智慧（AI）晶片市場，嘗試運用其財務實力建立更廣大的AI生態系，使其更能與市場龍頭輝...

政府關門+消費疲弱 美經濟失色 上季成長1.4%

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普歸咎於民主黨掣肘造成政府停...

Anthropic 又出招 資安股嚇跌

人工智慧（AI）公司Anthropic 20日宣布，將在其Claude模型中加入新的安全功能。這消息竟導致資安軟體公司股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。