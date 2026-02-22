公司債搭配全球／新興國家當地公債 分享全球經濟成長與貿易重組商機

受惠貨幣與財政政策支持，預期2026年全球經濟持穩、通膨溫和，儘管全球央行寬鬆週期近尾聲，債市收益率仍具吸引力，美國非投資等級公司債型基金最受惠美國強勁經濟，且受利率波動影響輕，可做為核心配置，而新興市場當地貨幣債市則兼具自身改革轉機、全球貿易重組浪潮、與美元貶值下的貨幣升值潛力，可納入投資組合以掌握多方機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家當地債管理團隊表示，許多新興國家因通膨降至央行目標而仍有降息空間，且撙節財政多有成效，債息更普遍高於工業國家，匯集相當多的投資機會，加上美國貿易保護加速全球貿易重組浪潮，一些新興國家亦從中受惠。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，美國消費動能強勁，企業營收與現金流穩定，有助於公司債發行企業維持良好償債能力，將支撐非投資等級公司債違約率於歷史低檔。