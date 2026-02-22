富士康HCL合資封測廠動土 莫迪：國產晶片至關重要

富士康與印度HCL集團在大諾伊達（Greater Noida）合資興建的封測廠今天動土，印度總理莫迪透過視訊致詞表示，印度要成為已開發國家，需建立在自立更生的基礎上，而有印度製造的國產晶片，對實現這項目標至關重要。

富士康（Foxconn，鴻海科技集團）與印度IT產巨頭HCL集團攜手在印度北方邦（Uttar Pradesh）的大諾伊達興建封測（OSAT）廠，今天舉行動土典禮。

莫迪（Narendra Modi）以視訊方式致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，晶片荒擾亂全球經濟，世界各地的工廠，產能都大受影響。

莫迪認為，唯有能自立更生，印度才能躋身已開發國家之列，因此，研發「印度製造」的國產晶片至關重要，他說：「在疫情期間，我們看到了晶片供應鏈的脆弱性，晶片供應中斷、工廠停工、經濟陷入困境，印度從這場危機中吸取了教訓，並將其轉化為機遇。我們決定讓印度在晶片製造上，能夠自給自足。」

莫迪提到，隨著晶片在印度生產，印度將不必依賴其他國家製造現代化設備，「印度在這個10年間於科技領域的所有努力，都將成為我們在21世紀展現實力的根基。」

對於大型企業投資印度晶片製造，莫迪表示歡迎，他提到，這個廠將為北方邦，乃至全印度的年輕人，創造大量的就業機會。

同時，莫迪也強調晶片國產的重要性，他說：「如今，富士康等大型企業進駐印度，在晶片製造這個領域與我們展開合作，這向全世界傳達了一個訊息，那就是像印度這樣的民主國家，是值得世界信賴的夥伴，而把印度當成全世界的工廠，將會是個雙贏的局面。」

北方邦首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）在今天的動土典禮上說：「這裡正成為北方邦的明珠，更是國家的發展重心，北方邦未來的發展，將與總理對晶片產業提出的願景緊密相連。」

富士康、HCL合資興建封測廠，規劃2028年完工投入生產，預計創造3500個直接和間接就業機會，建立本地供應鏈，並吸引半導體價值鏈上的生態系統合作夥伴。