政府關門+消費疲弱 美經濟失色 上季成長1.4%

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普歸咎於民主黨掣肘造成政府停擺，導致成長率「至少短少2個百分點」。

商務部經濟分析局（BEA）20日公布，美國第4季GDP季增年率為1.4%，僅彭博訪調分析師預估成長步調2.8%的一半，也比第3季的4.4%大幅減速。

據國會預算辦公室（CBO）估計，聯邦政府關門可能導致第4季GDP成長率折損1.5個百分點，因為聯邦雇員提供的服務和政府的產品與服務支出俱減，俗稱「糧食券」的「美國補充營養援助計畫」（SNAP）補助也暫時被砍。

CBO預測，損失的產值大部分可在未來彌補回來，但其中約有70億至140億美元可能一去不復返。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）表示，這份報告反映出一種「單腳」經濟，主要由AI帶動企業支出，並推升持有股票者的財富。