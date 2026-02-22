聽新聞
Google槓輝達把財力變實力 鼓勵服務提供商採用自家TPU晶片

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
為擴大潛在市場，Google正在對其資料中心夥伴網路擴大財務支援，以提供算力給更廣泛客戶。（美聯社）
Google正探索新的方式擴大其人工智慧（AI）晶片市場，嘗試運用其財務實力建立更廣大的AI生態系，使其更能與市場龍頭輝達競爭。

美媒引述知情人士報導，雖然Google晶片正在處理AI工作上獲得更多廠商採納，包括Anthropic等新創公司，但該公司在尋求成長方面卻面臨無數挑戰，包括製造夥伴的生產瓶頸，以及雲端運算對手對其興趣缺缺，這些對手多半都是輝達處理器的主要買家。

據了解，為擴大潛在市場，Google正在對其資料中心夥伴網路擴大財務支援，以提供算力給更廣泛客戶。該公司正和雲端運算新創Fluidstack洽談投資約1億美元，這項交易將使後者估值達到約75億美元。

Fluidstack是為數日益增加的所謂「新雲端」（neocloud）公司之一，這些公司提供運算服務給AI和其他公司，最主要業者以CoreWeave作為代表。

Google希望協助Fluidstack擴大成長潛力，同時也鼓勵更多運算供應商使用其AI晶片，或稱為張量處理器（TPU）。

此外，Google也已和其他資料中心夥伴洽談擴大財務承諾，以帶來更多TPU需求。該公司已為Hut 8、Cipher Mining和TeraWulf參與的專案提供財務支援；這三家前加密挖礦公司現在開發資料中心。

據了解，Google雲端運算部門一些主管近期已重啟長久以來的內部討論，即是否該把TPU團隊重組為獨立部門。這將使Google有可能拓展投資機會，包括引進外部資本。但任何獨立TPU部門計畫所面臨的一項挑戰就是，Google的雲端事業重度仰賴輝達晶片。

一名Google代表表示，該公司目前沒有重組TPU部門的計畫，維持該團隊與公司其他部門緊密結合有其優點，包括使Gemini模型的開發人員可以更容易改變晶片設計。

