Anthropic 又出招 資安股嚇跌

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

人工智慧（AI）公司Anthropic 20日宣布，將在其Claude模型中加入新的安全功能。這消息竟導致資安軟體公司股價集體重挫。

彭博資訊報導，包括Zscaler、Crowdstrike、Cloudflare、Okta和SailPoint在內的資安軟體公司，20日股價分別大跌5.5%至9.4%。Global X網路安全ETF也大跌4.9%，收盤價跌至2023年11月來低點。

Anthropic表示，這款新工具將「可掃描程式碼庫中的安全漏洞，並提出特定軟體漏洞建議，以進行人工審核」。這項更新目前以限量的研究測試版形式提供。

這波資安股大跌，是反映投資人擔憂軟體業遭遇AI公司競爭的最新例子。數周來，這股焦慮氛圍已在市場上持續累積，iShares擴展科技軟體類股ETF今年來已大跌超過23%，邁向2008年金融海嘯來最大單季跌幅。

大多數賣壓出現在Anthropic、OpenAI和Google母公司字母等公司發表新工具之際。投資人擔心這類透過自然語言輸入提示詞就能靠AI編寫程式碼的「氛圍編碼（Vibe Coding）」能力，會讓使用者自創應用程式，降低傳統產品需求，並打壓企業成長、利潤和定價能力。但Jefferies分析師蓋洛預估，資安類股最終仍將成為AI淨受益者，「但在保障AI安全帶來的清晰透明和數位變革實現前，新聞標題所帶來的殺傷力可能還會增強」。

資安 投資人 金融海嘯

