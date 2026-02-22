美股翻紅 台積電ADR溢價22% 投資人屏息靜待輝達財報

美國股市20日一度下跌後又一路上漲，美國最高法院推翻川普全面性對等關稅，川普隨即表示將對全球加徵10%關稅。然關稅震撼難撼美股漲勢，那斯達克指數終結周線連五黑，投資人持續消化關稅判決影響之餘，也屏息靜待攸關人工智慧（AI）走勢的輝達（NVIDIA）財報。

標普500指數20日上漲0.7%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.7%。一周下來，標普500指數上漲 1.1%，那斯達克漲1.5%，結束連五周、2022年以來最長周線連跌紀錄。

費城半導體指數20日上漲1.1%；台積電（2330）ADR大漲2.8%，一周來上漲1.1%，較台北交易溢價將近22%。

原本因股價偏高疑慮而下挫的大型科技股，上周也大幅反彈。亞馬遜上漲5.7%，輝達勁揚3.8%，蘋果（Apple）攀升3.4%，Meta上漲2.5%。

最高法院判決出爐後，對貿易敏感的個股紛紛走揚。Lululemon、玩具製造商美泰兒及折扣連鎖店 Five Below周線漲幅均超過 4.5%。