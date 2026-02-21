全球AI峰會聯合宣言 籲打造安全可信強健人工智慧

在印度首都新德里舉行的年度全球人工智慧（AI）峰會今天正式閉幕，美國、中國等86個國家和2個國際組織發布聯合宣言，呼籲發展「安全、可信且強健」的AI。

法新社報導，名為「AI影響力峰會」（AI ImpactSummit）的第4屆會議自16日開幕後，共吸引數萬人出席，包括多家頂尖科技公司的執行長。

今年會議旨在討論如何應對生成式AI，並首次由開發中國家主辦，熱門議題包括多語言AI翻譯對社會的益處、AI對就業的威脅，以及資料中心的高耗電。

閉幕聯合宣言表示：「推動安全、可信賴且強健的AI，是建立信任及讓社會和經濟利益能夠極大化的基礎。」宣言雖未做出任何具體承諾，但強調數項自願且不具約束力的倡議，例如整合國際間AI研究能力。

宣言說：「我們相信，唯有人類共享AI益處，才最能夠實現AI願景。」宣言並指出，生成式AI的出現，是「科技進化道路上的1個轉折點」。

宣言又說：「我們認知到，AI對能源、基礎設施與自然資源的需求持續增長，因此強調開發節能AI系統的重要性。」

宣言還列出一系列重要事項，包括AI系統的安全性、業界帶頭採取自願措施，以及採用兼顧創新與促進公共利益的技術解決方案與合適政策架構。