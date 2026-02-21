印度減少依賴中國大陸 攜手巴西加強關鍵礦產稀土合作

快訊

中央社／ 新德里21日綜合外電報導

印度總理莫迪今天在新德里與巴西總統魯拉會談後表示，印度與巴西已同意加強關鍵礦產稀土領域的合作。

法新社報導，莫迪（Narendra Modi）表示：「關鍵礦產及稀土協議是建立具韌性供應鏈的重要一步。」

巴西擁有全球第2大關鍵礦產儲量，這些礦產被廣泛應用於電動車、太陽能板、智慧型手機、噴射引擎及導彈等多項產業。

印度為降低對最大出口國中國的依賴，一直積極提升本土生產及回收能力，同時持續尋找新的供應來源。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）說：「提升再生能源及關鍵礦產領域的投資與合作，是我們今天簽署這項具有開創性協議的核心內容。」

有關協議細節目前尚未公布。

根據印度外交部發言人說法，今天還敲定了另外9項協議及合作備忘錄，涵蓋數位合作、衛生、創業及其他領域。

莫迪指出：「巴西是印度在拉丁美洲最大的貿易夥伴。我們致力於在未來5年將雙邊貿易額提升至200億美元以上。」

魯拉18日抵達新德里，出席一場有關人工智慧的高峰會，並有10多名部長及多名企業領袖隨行。他今天接受印度隆重歡迎儀式，隨後出席與莫迪的會談。

