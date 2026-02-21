關稅震撼難撼美股漲勢 那指終結周線連五黑！市場屏息靜待輝達財報

美國股市周五一度下跌後又一路上漲，美國最高法院推翻川普全面性對等關稅，川普隨即表示將對全球加徵10%關稅 ，美股仍維持漲勢。投資人持續消化關稅裁決影響之餘，也屏息以待攸關人工智慧（AI）走勢的輝達（NVIDIA）財報。

標普500指數周五上漲0.7%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.7%。一周下來，標普500指數上漲 1.1%，那斯達克漲了 1.5%，結束 2022 年以來最長周線連跌紀錄。

費城半導體指數周五上漲1.1%；台積電ADR大漲2.8%，一周來上漲1.1%，較台北交易溢價將近22%。

原本因股價偏高疑慮而下挫的大型科技股，本周也大幅反彈。亞馬遜上漲 5.7%，輝達（NVIDIA）勁揚 3.8%，蘋果（Apple）攀升 3.4%，Meta 上漲 2.5%。

川普表示，將根據「1974年貿易法」相關條款徵收新關稅，此法授權總統可徵稅150 天。他指出，將根據此法啟動新的關稅調查，進而將徵稅常態化。

不少投資人早料到川普會尋求其他途徑來維持關稅；另有人認為，這將和川普過往的許多措施如出一轍，終究會以協議收場。

最高法院周五早盤發布裁決後，對貿易敏感的個股紛紛走揚。Lululemon、玩具製造商美泰兒（Mattel）以及折扣連鎖店 Five Below 周線漲幅均超過 4.5%。

儘管如此，周五走勢震盪也反映不安跡象。川普政府是否必須向已繳納關稅的企業辦理退稅，目前仍不得而知，且美國企業目前仍持續繳納關稅。貿易專家表示，海關及邊境保護局可能需要數天甚至數周的時間，才可能正式通知進口商相關措施已失效。

川普最新的關稅舉動也表示行政團隊不太可能讓步，這可能會導致市場出現更多波動。

財政部長貝森特表示，2026 年所課徵的關稅收入會「幾乎不變」。他指出，川普政府將利用其他機制來取代現有措施，包括國會授權總統的「122 條款」、「232 條款」以及「301 條款」等權限。

道明證券（TD Securities）策略師認為，「由於我們預期關稅將透過其他途徑維持下去，因此目前並不打算修正對美國經濟的前景預測。」

美國10年期公債殖利率周五上漲2個基點至4.08%，美元小跌0.1%。

不過，除非川普獲得國會支持，否則未來的關稅恐怕不會如此全面。若最終結果能讓通膨壓力減輕，聯準會（Fed）倒是可能有更大的降息空間。

此外，輝達將在周三揭曉財報。輝達是「科技七雄」中今年僅有兩家維持漲勢的個股，但輝達目前面臨投資人極高期待，不僅財報必須優於分析師預期，還得調高財測，投資人才會篤定AI投資力道依然穩健。

輝達在標普 500 指數的權重達 7.8%，對大盤有舉足輕重的影響力。據分析師估計，輝達1月底結束會計年度第4季每股盈餘會成長 71%，營收則達到 659 億美元。不過，分析師之間的預估區間「非常大」。

輝達執行長黃仁勳在法說會上的談話，可能對整體 AI 產業產生更廣泛的影響，將牽動今年因市場憂心資本支出缺乏回報而導致股價受壓的超大型雲端服務業者（Hyperscalers）。