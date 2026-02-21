快訊

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

關稅震撼難撼美股漲勢 那指終結周線連五黑！市場屏息靜待輝達財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普最新的關稅舉動也表示行政團隊不太可能讓步，這可能會導致市場出現更多波動。路透
川普最新的關稅舉動也表示行政團隊不太可能讓步，這可能會導致市場出現更多波動。路透

美國股市周五一度下跌後又一路上漲，美國最高法院推翻川普全面性對等關稅，川普隨即表示將對全球加徵10%關稅 ，美股仍維持漲勢。投資人持續消化關稅裁決影響之餘，也屏息以待攸關人工智慧（AI）走勢的輝達（NVIDIA）財報

標普500指數周五上漲0.7%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.7%。一周下來，標普500指數上漲 1.1%，那斯達克漲了 1.5%，結束 2022 年以來最長周線連跌紀錄。

費城半導體指數周五上漲1.1%；台積電ADR大漲2.8%，一周來上漲1.1%，較台北交易溢價將近22%。

原本因股價偏高疑慮而下挫的大型科技股，本周也大幅反彈。亞馬遜上漲 5.7%，輝達（NVIDIA）勁揚 3.8%，蘋果（Apple）攀升 3.4%，Meta 上漲 2.5%。

川普表示，將根據「1974年貿易法」相關條款徵收新關稅，此法授權總統可徵稅150 天。他指出，將根據此法啟動新的關稅調查，進而將徵稅常態化。

不少投資人早料到川普會尋求其他途徑來維持關稅；另有人認為，這將和川普過往的許多措施如出一轍，終究會以協議收場。

最高法院周五早盤發布裁決後，對貿易敏感的個股紛紛走揚。Lululemon、玩具製造商美泰兒（Mattel）以及折扣連鎖店 Five Below 周線漲幅均超過 4.5%。

儘管如此，周五走勢震盪也反映不安跡象。川普政府是否必須向已繳納關稅的企業辦理退稅，目前仍不得而知，且美國企業目前仍持續繳納關稅。貿易專家表示，海關及邊境保護局可能需要數天甚至數周的時間，才可能正式通知進口商相關措施已失效。

川普最新的關稅舉動也表示行政團隊不太可能讓步，這可能會導致市場出現更多波動。

財政部長貝森特表示，2026 年所課徵的關稅收入會「幾乎不變」。他指出，川普政府將利用其他機制來取代現有措施，包括國會授權總統的「122 條款」、「232 條款」以及「301 條款」等權限。

道明證券（TD Securities）策略師認為，「由於我們預期關稅將透過其他途徑維持下去，因此目前並不打算修正對美國經濟的前景預測。」

美國10年期公債殖利率周五上漲2個基點至4.08%，美元小跌0.1%。

不過，除非川普獲得國會支持，否則未來的關稅恐怕不會如此全面。若最終結果能讓通膨壓力減輕，聯準會（Fed）倒是可能有更大的降息空間。

此外，輝達將在周三揭曉財報。輝達是「科技七雄」中今年僅有兩家維持漲勢的個股，但輝達目前面臨投資人極高期待，不僅財報必須優於分析師預期，還得調高財測，投資人才會篤定AI投資力道依然穩健。

輝達在標普 500 指數的權重達 7.8%，對大盤有舉足輕重的影響力。據分析師估計，輝達1月底結束會計年度第4季每股盈餘會成長 71%，營收則達到 659 億美元。不過，分析師之間的預估區間「非常大」。

輝達執行長黃仁勳在法說會上的談話，可能對整體 AI 產業產生更廣泛的影響，將牽動今年因市場憂心資本支出缺乏回報而導致股價受壓的超大型雲端服務業者（Hyperscalers）。

川普 美國最高法院 指數 輝達 財報 關稅 美股 那斯達克

延伸閱讀

川普加徵10%關稅 港官員：對香港影響有限「體現避風港優勢」

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

川普關稅敗訴／裁決未含232條款，汽車、製藥等關鍵產業未受影響

川普關稅敗訴…辛苦談還多賠半導體資本 侯漢廷點出台灣「尷尬現實」

相關新聞

CNBC：OpenAI預計5年後運算支出提高至約18.9兆元

美國財經新聞網站CNBC今天報導，熱門聊天機器人ChatGPT美國開發商OpenAI已告訴投資人，其目標最晚在2030年...

關稅震撼難撼美股漲勢 那指終結周線連五黑！市場屏息靜待輝達財報

美國股市周五一度下跌後又一路上漲，美國最高法院推翻川普全面性對等關稅，川普隨即表示將對全球加徵10%關稅 ，美股仍維持...

法蟬聯最大旅遊國收入達913億 美遊客逆勢漲17%

2025年全球參訪人數最高國家，由法國以1.02億人次國際遊客蟬聯，較2024年增加了200萬人，續創歷史新高。西班牙以...

日媒：日中關係惡化正成為日本關西經濟的重壓

日本共同社報導，日中關係惡化正成為日本關西經濟的重壓。由於中國政府呼籲民眾避免前往日本，關西機場的旅客數量銳減。百貨公司...

Google面試腦筋急轉彎為何消失 顛覆你以為的徵才標準

從腦筋急轉彎面試題型到學歷篩選，Google徵才邏輯全面翻修。曾任Google人資部門的小川高子指出，總部以數據證明刁鑽題目與學歷光環，與日後的績效幾乎無關，最終由People Analytics （人員分析）主導廢止，更多解析詳見聯合報數位版。

美和平工作團 搶AI發語權…擬派數千位科學和數學系畢業生赴海外

彭博資訊報導，川普政府醞釀推動新的「和平工作團」（Peace Corps）計畫，派遣數千位美國科學和數學系畢業生赴海外，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。