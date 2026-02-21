CNBC：OpenAI預計5年後運算支出提高至約18.9兆元

美國財經新聞網站CNBC今天報導，熱門聊天機器人ChatGPT美國開發商OpenAI已告訴投資人，其目標最晚在2030年讓運算支出總額達到約6000億美元（約新台幣18兆元9200億元）。

路透社報導，CNBC引述消息人士指出，受美國科技業巨擘微軟（Microsoft）支持的人工智慧（AI）開發商OpenAI目前預估，到了2030年其總營收將達到2800多億美元，來自消費端與企業端業務的比重會幾乎各半。

根據CNBC的報導，OpenAI去年全年營收已達到131億美元，超越其原定目標100億美元；全年支出則僅80億美元，低於其預估的90億美元。

OpenAI並未立即回覆路透社的置評請求。