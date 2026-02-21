川普會晤越共蘇林未談關稅 將解除敏感技術出口管制

越共中央總書記蘇林於白宮會見美國總統川普，雙方重申強化全面戰略夥伴關係。川普讚揚越南對世界和平所做的努力，表示將盡快把越南從戰略技術出口管制清單中移除，但未提及關稅問題。

華盛頓時間20日，越共中央總書記蘇林（Tô Lâm）與美國總統川普在白宮舉行會晤，雙方重申致力於進一步加強全面戰略夥伴關係。

在此之前，蘇林出席了由川普主持加薩安全理事會的開幕會議。

根據越通社報導，兩人會晤氣氛友善，川普重申美國支持一個「強大、獨立、有韌性和繁榮」的越南，表示華府視越南為該地區的重要夥伴。

川普指出，越南在區域和多邊論壇上的作用與角色日益強化。出席和平理事會的成立大會，也體現越南對「全球和平、穩定與合作的堅定承諾」。

雙方各取所需，美國需要東南亞關鍵國家對和平理事會的支持，美國的貿易則對越南經濟成長至關重要。蘇林此行，確實把經貿合作擺在首要位置。

蘇林在對話中提議，加強代表團互訪和高層接觸，強調經貿合作是越美全面戰略夥伴關係的重要支柱，並指出雙方需要在符合各自合法條件和利益的前提下，以「平衡互利」的方式，針對懸而未決的問題開展坦誠、實質的對話，以造福兩國企業和人民。

川普也正面回應蘇林在經濟和科技領域合作的提議，並表示，將指示相關部門盡快把越南從戰略出口管制清單（D1-D3）中移除。

由於與中國等美國技術競爭對手的密切經貿關係，以及美國對技術轉讓的安全顧慮，越南被美國列入高科技出口管制清單。因此，儘管越南是美國全面戰略夥伴，但至今為止仍被視為有敏感產品轉移風險的國家。

據美國商務部工業暨安全局（BIS）定義，全球國家分為 A、B、D、E等組別。D組是指受限制最嚴格的類別，通常涉及國家安全、核子或敏感科技的出口，以防止技術被「洗產地」或轉移到被限制的國家，如避免透過越南出口的美國積體電路或敏感技術最終轉向中國。

近年來，越南政府多次向美方爭取，希望將其從D1（國安）和D3（生化）清單中移除，以便更順利地進口高科技產品、航空航天技術及半導體設備。

值得注意的是，川普雖讚賞河內為減緩貿易不平衡所做的努力，但完全沒有提及越方最關切的關稅問題。

會晤結束時，蘇林向川普和第一夫人發出邀請，希望他們近期能訪問越南，川普也欣然接受邀約。

華盛頓郵報（The Washington Post）19日一篇評論分析河內以最高層級參與川普和平理事會的象徵意義。

「越南領導人出席會議的意義遠超例行外交活動…是傳遞多邊戰略的訊號」。評論認為，越南出席開幕式也反映了對美國關係的重視，「昔日的對手可以成為戰略夥伴」。