AI峰會印度秀跨語言模型 學者：台灣主權AI可借鏡

中央社／ 新德里20日專電

AI影響力峰會近日在印度進行，多名台灣與會學者專家對印度兼容多種方言的AI模型留下深刻印象，認為對台灣主權AI發展是很好的借鏡。

印度主辦的第4屆「人工智慧影響力峰會」（AIImpact Summit）16日至20日在新德里進行，全球科技業領袖和多國政要齊聚一堂，台灣也有代表參加這場盛事；「人工智慧影響力博覽會」（AI Impact Expo）也在同一地點進行。

獲得主辦單位邀請，參與座談的台灣AI卓越中心副總召集人、國立台灣大學國家發展研究所特聘教授劉靜怡告訴中央社記者，這次AI影響力峰會最重要的主題之一，就是怎麼樣讓全世界的一般公民，在AI的使用上更平等、包容、多元。

劉靜怡提到，印度廠商在政府支持下，在主權AI上努力保護文化、語言的多元性，「很多廠商推出相當成熟的語言模型，能兼容2、30種方言，並以此再發展成能獲國際接受的產品」；「台灣也應努力朝類似的方向發展，使台灣的AI發展在創新的同時，也能維護語言和文化的多元性，確保人民的基本權益。」

至於台灣在AI時代的國際定位，劉靜怡認為，在當前的地緣政治局勢下，及整個AI發展的過程中，民主同盟國家如何善用供應鏈重整，是值得思考的問題，「台灣也應該想想，怎麼善用在晶片上的優勢，在AI的國際合作和競爭中，取得更多的話語權。」

台灣人工智慧學校執行長陳伶志受訪表示，這次來印度參加AI影響力峰會，他想關注AI治理、主權AI，還有AI素養教育的推廣問題，「看到印度在主權AI的推動上，整合了印度各個不同的語言，而台灣有國語、客家語、閩南語，以及不同的原住民語，我們也可以推動自己內部的主權AI，並且用來發展政府的一些服務。」

國家資通安全研究院國際合作及資安治理中心研究員夏耘表示，印度將這次AI影響力峰會的焦點放在主權AI、全球南方合作，以及AI的公平多元發展；在AI安全與治理放面，也可看到國際合作持續進行，「台灣在AI議題可以有更多的影響力與貢獻，希望台灣未來可以與各國建立實質合作，深入參與更多AI治理的討論。」

AI影響力峰會期間，印度總理莫迪（NarendraModi）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）等領袖舉行會談，力求強化全球夥伴關係，並確立印度未來10年於AI領域的主導地位。

AI影響力峰會是目前該領域最重要的盛事之一，前3屆分別在法國巴黎、韓國首爾、英國的布萊切利（Bletchley）舉辦。

這次的AI影響力峰會，包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Google執行長皮查伊（SundarPichai）、Meta人工智慧長汪滔（AlexandrWang）、Google DeepMind執行長哈薩比斯（DemisHassabis）以及Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）等人，都出席了相關的系列活動。

