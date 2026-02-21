美軍東太平洋打擊疑似販毒船隻 擊斃3人
美國軍方表示，美軍今天在東太平洋對一艘涉嫌運毒的船隻發動攻擊，造成3人死亡。
法新社報導，美軍南方司令部（US SouthernCommand）在社群平台X上發文表示，「南方之矛聯合特遣隊（Joint Task Force Southern Spear）」在一條疑似毒品販運路線上，「對一艘由被認定為恐怖組織操控的船隻發動致命動能攻擊」，並補充說「這次行動中有3名男性毒品恐怖分子遭擊斃」。
美國自去年9月初起開始鎖定涉嫌走私的船隻，至今累計已造成近150人死亡，並摧毀數十艘船隻。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
