日媒：日中關係惡化正成為日本關西經濟的重壓

日本共同社報導，日中關係惡化正成為日本關西經濟的重壓。由於中國政府呼籲民眾避免前往日本，關西機場的旅客數量銳減。百貨公司免稅銷售低迷，也影響了春節這項銷售旺季。經濟界原本將廣域觀光視為大阪·關西世博會後的經濟成長支柱，但如果中國遊客減少的情況長期持續，恐將拖累這項策略。

報導指稱，日本關西機場中國航線的旅客數方面，2025年12月年減約四成，2026年1月減少約六成。

報導稱，阪急阪神百貨的2025年12月中國遊客免稅銷售額較上年同期減少約四成，2026年1月則減少約六成。中國本月15日開啟春節長假，但看不到復甦跡象。來自韓國等中國以外國家地區的訪日遊客需求依然旺盛，國內顧客消費也較為穩健，因此整體銷售額維持在與上年持平的水平。

在大阪市繁華街道頓堀經營章魚燒店的男子（43歲）也切身感受到中國遊客減少。他表示，載有團隊遊客的旅遊巴士2025年12月前後開始減少，「客源下滑」。大阪市內擁有數百間客房規模的觀光飯店也出現了退訂增加的情況。

報導稱，大阪觀光局估算，2025年造訪大阪府的外國旅客為1,760萬人次。按國家和地區劃分，中國大陸遊客以522萬人次居首，其次為韓國的274萬人次和台灣的164萬人次。