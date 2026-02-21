美第四季經濟成長趨緩 政府關門與消費降溫拖累表現

美國2025年第四季經濟成長趨緩，主要因聯邦政府長達六週停擺，以及消費支出減少所致。

美國商務部今天公布，第四季國內生產毛額（GDP）按年率計算成長1.4%，低於第三季的4.4%，也低於第二季的3.8%。

美聯社報導，這些數據顯示，未來幾個季度經濟成長可能趨於溫和。為維持支出，消費者增加負債、降低儲蓄。企業投資方面，除資料中心與人工智慧（AI）相關設備外，其餘投資成長僅屬溫和。

不過，關於消費與企業支出的核心成長指標仍達2.4%，經濟學家認為整體仍算穩健。政府支出因關門大幅縮減，導致經濟成長率下滑。

耶魯大學預算實驗室（Budget Lab）執行主任、曾任拜登白宮經濟學家的吉姆柏（Martha Gimbel）表示，消費者與企業支出仍以「相當穩健」的速度進行，「這並不是一份災難性的報告」。

去年夏秋經濟以約4%的年率成長，部分原因是進口大幅下降。企業在去年第一季為趕在川普關稅生效前大量進口商品。貿易在第二、第三季推升經濟成長後，至年底幾乎已沒有影響。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）說，這份報告反映出一種「單腳」經濟，主要由AI帶動企業支出，並推升持有股票者的財富。

然而，許多家庭為了維持支出而增加負債。第四季儲蓄率降至3.6%，為2008年8月經濟陷入衰退以來的第二低水準。

史萬克說：「經濟在紙面上看起來金光閃閃，底下卻是鉛塊。」

川普本月稍早預測，即使計入政府關門影響，GDP成長也將超過5%。他試圖宣稱經濟正處於歷史最強時刻，但新數據顯示，在他重返白宮後，2025年經濟成長率為2.2%，較2024年減緩。