最高法院裁決川普無權課關稅 美金融市場波動不大

中央社／ 紐約20日專電

美國最高法院今天裁定，總統川普未經國會批准無權向全球開徵關稅。由於川普政府對判決已打預防針，除了關稅敏感類股短暫上揚，美國金融市場未見顯著波動，市場觀望氣氛濃厚。

美國最高法院20日公布對等關稅判決後，道瓊工業指數小漲0.78%，對進口關稅高度敏感類股如零售服飾、居家建材、運輸等業者股價應聲上揚。

女性內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria'sSecret）、流行服飾「艾伯克倫比與費契」（Abercombie & Fitch）股價在美東時間10時後，分別上揚約6%、5%。

運動用品耐吉（Nike）漲3.6%，網路電商亞馬遜（Amazon）漲2.6%，大型零售業者沃爾瑪（Walmart）逆勢跌1.4%。

住宅裝修產品業者Floor and Decor漲6.2%，家得寶（Home Depot）漲3.28%。

最高法院公布裁決後，美元指數小幅走低，10年期美國國債殖利率小幅走高，現貨黃金價格短暫跌破每盎司5000美元關卡隨即拉回。金融暨商品市場未見大幅波動，投資人觀望氣氛濃厚。

川普關稅在最高法院遭遇逆風，去年經濟成長受關稅波動影響也未如預期。

商務部同日公布去年第4季經濟成長僅1.4%，遠低於道瓊／華爾街日報（Dow Jones/Wall Street Journal）調查的2.5%；受最高法院裁決影響上漲的各類股，交易期間漲幅收窄。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述UnlimitedFunds執行長艾略特（Bob Elliott）提供客戶的說明指出，川普政府手上有多項工具，短期間關稅將持續。Annex財富管理首席經濟策略師傑考布森（BrianJacobsen）寫道，判決結果代表川普關稅手段將移轉至特定國家及特定產業。

