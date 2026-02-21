美最高法院判決川普全面性關稅措施不合法 美股漲、美元跌

美國最高法院20日裁決，美國總統川普去年實施的全面性關稅不合法；法院以6比3的票數，裁決川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），對全球數十個貿易夥伴實施關稅，已逾越權限。美股應聲溫和上揚，美元走跌。

最高法院在裁決文中表示：「我們今年的任務，只是決定由IEEPA授予總統這項『規範進口』的權力，是否涵蓋實施關稅」。

判決書指出，「在IEEPA存在半個世紀期間，沒有一位總統曾引用這項法律，實施任何關稅，遑論此種程度與範圍的關稅」。

美元指數翻黑小跌，美股三大指數則翻紅上漲，但漲跌幅並未過大。91機構經理人波波拉─席恩表示，市場此種反應顯示這項判決結果「大致已在預料之中，且政府已經有了反應計畫」。