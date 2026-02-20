液冷市場看旺…陸企想大啖商機 這間台廠可望受惠

南華早報報導，中國大陸近月來有數十間上市公司宣布跨足或擴大液態冷卻系統業務，以因應市場對人工智慧（AI）晶片機櫃降溫技術需求激增。台灣方面，未上市的酷碼科技（Cooler Master）也是該領域上游的主要供應商之一。

宣布加碼布局液冷技術的陸企包含特斯拉主要供應商三花智控，以及電子產品製造商藍思科技、電力系統業者科華數據與散熱管理解決方案供應商深圳飛榮達與高瀾節能。深圳精密冷卻專家英維克科技（Shenzhen Envicool）也備受關注，該公司客戶包含輝達、英特爾、阿里巴巴與騰訊的，股價過去一年已翻漲逾三倍。

中國政府自2022年起推動「東數西算」工程，旨在將數據處理的負載，從能源消耗密集的東部地區移至再生能源充沛的西部省分。當局政策也對資料中心設定明確的電力使用效率（PUE）要求，進一步鼓勵採用效率更高的液冷解決方案。

隨著AI模型規模持續擴大、晶片功耗攀升，液冷逐漸成為關鍵技術。以輝達的Blackwell B200為例，每顆處理器運作功耗超過1,000瓦；其機櫃級超級運算平台GB200 NVL72，搭載72顆Blackwell GPU與36顆Grace CPU，採用的便是液冷設計。

瑞銀（UBS）估計，全球液冷市場規模可望在2030年前達到310億美元，複合年成長率（CAGR）約為51%。高盛則預估，今年AI訓練伺服器將有74%使用液冷技術，但AI推論伺服器的採用率將相對較低，預期今年全球伺服器冷卻市場規模將達約140億美元。

資料中心液冷技術大致分為兩種形式：一為直接晶片（direct-to-chip）冷板，透過密閉迴路將冷卻液循環至處理器，二為浸沒式與噴霧式等較先進的直接接觸系統。

上游供應鏈涵蓋冷板、冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管（manifold）及快接頭等零組件，主要業者包含美國的Vertiv與博伊德（Boyd），以及台灣的酷碼科技，其客戶涵蓋液冷解決方案整合商與伺服器製造商，下游終端市場則以雲端服務供應商與電信營運商為主。