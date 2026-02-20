美股早盤／經濟成長疲弱拖累道指跌逾200點 台積電ADR漲逾1%

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為在紐約證交所工作的交易員。路透
圖為在紐約證交所工作的交易員。路透

最新數據顯示美國經濟成長率遠低於預期，通膨壓力揮之不去，拖累美國股市20日早盤走跌，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克綜合指數逆勢小漲。

標普500指數20日早盤跌0.11%，報6,854.65點，道瓊指數跌231.69點或0.47%至49,163.47點，那斯達克指數漲0.07%；追蹤30檔晶片股的費城半導體指數上漲近0.8%，台積電ADR漲逾1%。

根據20日出爐的官方初估數據，美國去年第4季經通膨調整的國內生產毛額（GDP）換算成年率成長1.4%，遠不如經濟學家原本預估的成長2.5%，以及去年第3季的成長4.4%。另一方面，美國去年12月核心個人消費支出（PCE）物價指數比前月上漲0.4%，漲幅是近一年最大。如果和一年前水準相比，去年12月核心PCE物價指數上漲3%，漲幅大於去年11月的2.8%。

19日出爐的最新政策會議紀錄顯示，美國聯準會（Fed）官員上月開會時，似乎對降息持出乎意料謹慎態度。數名官員甚至暗示如果通膨居高不下，Fed可能需要升息。

