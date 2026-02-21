Google新模型問世 爭最強AI

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

為了爭奪AI王者寶座，Google繼上周發表Gemini 3 Deep Think推理模型的升級版後，19日又推出Gemini 3.1 Pro版本，推理能力翻倍，將這款專攻消費者和開發者用戶的產品定位為「更聰明、更有能力的基礎模型」，強調其在多步驟邏輯推理、抽象思考與專業問題拆解上的表現更加成熟。

Google將Gemini 3.1 Pro定義為「核心推理能力的一大升級」，將AI的能力從單純的文字產出，大幅擴展到互動設計與創意程式開發領域。

目前Gemini 3.1 Pro僅是預覽版，之後將在代理工作流程（agentic workflows）等進階應用上尋求進一步突破，然後再正式全面開放。

值得注意的一點是，這次0.1的版本更新對Google來說是首次，過去兩代產品的0.5版本都是到年中才釋出更新。

有「歐版OpenAI」之稱的法國新創Mistral，其執行長孟施（Arthur Mensch）19日在新德里舉行的印度AI影響力峰會上表示，「我們不希望處在在一個AI部署和開發實際上由三、四家超大公司掌控的世界」，他警告集中度如此高可能增加這些領導企業濫用其控制權的風險。

他認為，未來幾年AI將深刻改變經濟運行方式，「我們必須禁止過度槓桿。」

