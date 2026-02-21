貝萊德取得SK海力士5%股權 凸顯關注當地記憶體產業

最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士（SK Hynix）5%股權，凸顯全球機構投資人對南韓半導體企業的高度關注。

SK海力士20日在向南韓交易所（KRX）申報文件中揭露，截至本月10日，貝萊德已透過旗下多檔基金，買進10萬808股SK海力士股票，合計持股為3,640萬股，比重達5%，依20日收盤價計算，市值約34.6兆韓元（239億美元）。這是貝萊德自2018年5月9日以來，首度對其持股逾5%，成為SK海力士第四大股東。

輝達AI晶片的記憶體容量

貝萊德上月也加碼三星電子，在1月28日買進約210萬股普通股，持股比重升至5.07%，市值約25.4兆韓元（180億美元）。貝萊德擴大布局南韓這兩大半導體企業，反映市場對記憶體產業前景的預期升溫。

Wccftech報導則指出，SK海力士、三星電子、美光急於因應缺貨潮，紛紛擴大產能，但預計新增產能短期內仍無法緩解消費市場的記憶體短缺，因為在AI產業利潤較高的情況下，記憶體大廠極可能將大部分現有與新增產能，優先分配給AI建設需求。

例如，LPDDR原本主要用於消費電子產品，如今卻大量導入輝達機櫃級解決方案。同時，隨著代理式AI（Agent AI）發展，記憶體頻寬已成關鍵瓶頸，使得業者正積極整合更高階的HBM技術與SOCAMM模組等方案。

但由於需求遠超過供給，記憶體廠商唯一可行的解決方法還是只有擴大產能。儘管日媒20日傳出SK海力士擬斥資2兆日圓，在日本興建該公司在當地的首座DRAM廠，但根據日經新聞報導，這則消息已被SK海力士否認。

受貝萊德取得SK海力士5%股權的消息激勵，後者20日股價大漲6%至949,000韓元，帶動韓股大盤Kospi走揚，收盤上漲2.3%，至5,808.53點，再創新高。相形下，同日亞股大多走弱，例如日股大盤日經225指數下跌1.1%，收報56,825.70點。