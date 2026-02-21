美和平工作團 搶AI發語權…擬派數千位科學和數學系畢業生赴海外

彭博資訊報導，川普政府醞釀推動新的「和平工作團」（Peace Corps）計畫，派遣數千位美國科學和數學系畢業生赴海外，使外國對美國技術的依賴度加深，避免他們採用中國大陸競爭產品。

知情美國官員透露，按這項「科技繁榮工作團」（Technology Prosperity Corps）計畫，未來五年擬派遣多達5,000名美國自願者和顧問，前往「和平工作團」 夥伴國，設法把各國導向採用美國人工智慧（AI）軟硬體、避開中國大陸技術。

該名官員說，白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯預定20日在「印度AI影響力峰會」上宣布這項計畫，用意是賦予擁有60年歷史的「和平工作團」新任務。

根據擬好的講稿，克拉茨修斯將表示：「為了在開發中世界增進AI採用率，川普政府推出科技工作團的同時，也將把美國富歷史意義的和平工作團帶進21世紀。新計畫把自願投入的技術人才引進夥伴國，在部署改良公共服務的強大AI應用時，提供最後一哩支援。」

贏得全球AI競賽，是美國總統川普優先要務之一。川普設法擴大輸出美國相關科技，包括輝達（NVIDIA）的先進處理器。「和平工作團」這項科技計畫的目標，就是在AI領域擊敗中國大陸，反制北京長久來在南美、非洲和歐洲等地藉造橋鋪路、建電廠等基礎建設擴大影響力。

「和平工作團」1961年在冷戰高峰時期由時任美國總統甘迺迪創立，是敦睦邦交的工具。該組織說，去年超過3,000人自願前往60餘國，投入農業、醫療照護、環境等計畫。若再加上科技計畫，「和平工作團」肩負的任務將大為擴充。

正式宣布前，科技計畫相關細節仍有待釐清，例如哪些國家參與，「和平工作團」目前運作又會受什麼影響。官員說，「科技繁榮工作團」的經費來源將包括企業和慈善機構捐款。