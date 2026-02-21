亞馬遜營收猛 超車沃爾瑪…奪美零售龍頭寶座

電商巨擘亞馬遜（Amazon）首度在年度營收上超越沃爾瑪（Walmart），改寫美國零售版圖。由於財星500大企業是以營收計算，因此亞馬遜將在6月發布的下一期財星500強榜單中登上榜首，將沃爾瑪擠下長達13年盤踞第一名的龍頭寶座。

根據最新財報，亞馬遜2025年全年營收達7,169億美元，高於沃爾瑪截至1月31日止年度的7,132億美元。差距雖然不大，但龍頭易主。

亞馬遜、沃爾瑪營收

亞馬遜取得如此成就令人驚嘆，該公司1994年成立於西雅圖。 2010年的營收為342億美元，而1962年成立於阿肯色州羅傑斯的沃爾瑪，彼時營收約為4,220億美元，是亞馬遜的12倍有餘。

沃爾瑪失去穩居近20年的「全美最大公司」地位，但其實表現並不差：去年第4季營收年增5.6%，推升全年營收創新高。全球電商銷售在第4季年增24%，全年首度突破1,500億美元，且已連續15季維持兩位數成長。美國同店銷售年增4.6%，優於市場預期。第4季營業利益年增10.8%至87億美元，但淨利因投資評價變動下滑19.4%。

不過，兩家公司的成長速度已有差距。亞馬遜去年營收年增12.4%，沃爾瑪為4.7%。亞馬遜營收結構多元，除零售外，還有雲端運算AWS、廣告與第三方賣家服務等高利潤業務撐盤。其中第三方賣家服務約占總營收24%，雲端服務AWS占18%。沃爾瑪則強化會員制Walmart+、Sam’s Club與數位廣告等高毛利業務，約三分之一營業利益來自這些項目。

人工智慧成為新戰場。沃爾瑪與OpenAI合作導入ChatGPT，並與Google合作Gemini，同時推出自家購物助理Sparky。該公司表示，使用Sparky的顧客平均客單價高出35%，且約半數App用戶曾經使用此工具。

亞馬遜則主打自家購物助理Rufus，去年帶來近120億美元的年化增量銷售，並宣布今年將投入高達2,000億美元布局AI基礎設施，遠高於其他同業。

美國的通膨與經濟壓力，正形成「K型復甦」的消費兩極化現象。沃爾瑪高層指出，年收入低於5萬美元的家庭感受到壓力，許多人處於月光族狀態；年收入高於10萬美元的家庭則持續增加在沃爾瑪的消費，成為市占率增長的主力。

至於零售市占，數據顯示亞馬遜約占全美零售支出9%，高於疫情前的約6%，沃爾瑪則約7.6%，與疫情前相近。