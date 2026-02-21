日本通膨放緩 升息預期不變

最新數據顯示，日本1月通膨有所放緩，對不久前才在選舉中大獲全勝的首相高市早苗來說，是一大好消息。市場預期，這應不致動搖日本銀行（央行）升息的決心。

數據顯示，不含生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年增2.0%，低於去年12月的2.4%增幅，符合市場預期。若再剔除能源價格，核心CPI年增率則從2.9%降至2.6%，低於市場預估中值的2.7%。

日本1月整體CPI年升1.5%，自2022年3月以來首次降到2%以下，也低於市場共識的1.6%；相形下，去年12月年升2.1%。1月汽油價格下跌了14.6%，部分歸功於政府補貼降低了駕駛人的加油成本。但不含生鮮產品的食品成本上漲了6.2%，而去年價格翻倍的米價則飆漲了27.9%。

日本的物價飆漲，是導致這個亞洲第二大經濟體前兩位首相下台的原因之一，而高市已將對抗通膨作為優先要務。

日銀表示，物價漲幅可能因政府進一步舉措（包括公用事業補貼）以及基期效應而放。因此，相較於這些一次性因素，更該關注核心通膨走向。

同日公布的日本自分銀行1月製造業採購經理人指數（PMI）從前月的51.5升至52.8，連續第三個月擴張；服務業PMI升至53.8，創2024年5月以來新高；綜合PMI從53.1升至53.8。如此結果凸顯日本復甦的內在韌性。