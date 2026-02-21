日本通膨放緩 升息預期不變

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

最新數據顯示，日本1月通膨有所放緩，對不久前才在選舉中大獲全勝的首相高市早苗來說，是一大好消息。市場預期，這應不致動搖日本銀行（央行）升息的決心。

數據顯示，不含生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年增2.0%，低於去年12月的2.4%增幅，符合市場預期。若再剔除能源價格，核心CPI年增率則從2.9%降至2.6%，低於市場預估中值的2.7%。

日本1月整體CPI年升1.5%，自2022年3月以來首次降到2%以下，也低於市場共識的1.6%；相形下，去年12月年升2.1%。1月汽油價格下跌了14.6%，部分歸功於政府補貼降低了駕駛人的加油成本。但不含生鮮產品的食品成本上漲了6.2%，而去年價格翻倍的米價則飆漲了27.9%。

日本的物價飆漲，是導致這個亞洲第二大經濟體前兩位首相下台的原因之一，而高市已將對抗通膨作為優先要務。

日銀表示，物價漲幅可能因政府進一步舉措（包括公用事業補貼）以及基期效應而放。因此，相較於這些一次性因素，更該關注核心通膨走向。

同日公布的日本自分銀行1月製造業採購經理人指數（PMI）從前月的51.5升至52.8，連續第三個月擴張；服務業PMI升至53.8，創2024年5月以來新高；綜合PMI從53.1升至53.8。如此結果凸顯日本復甦的內在韌性。

日本 通膨 高市早苗

延伸閱讀

日外相強調台海和平穩定重要性 外交部：歡迎全球民主國家持續合作

再創金句…高市施政演說連喊1句話點燃氣氛 強調推動政策決心

推薦消法令紋神器？高市早苗與石井苗子對話曝光 網被逗樂：像巷口阿姨

日本史上最大規模預算案 122兆日圓拼3月底過關

相關新聞

美和平工作團 搶AI發語權…擬派數千位科學和數學系畢業生赴海外

彭博資訊報導，川普政府醞釀推動新的「和平工作團」（Peace Corps）計畫，派遣數千位美國科學和數學系畢業生赴海外，...

高市引活水 擴大日本投資…將揮別「過度財政緊縮」老路

日本政府20日向國會提出新年度預算案，一般會計總額達122兆3,092億日圓，創歷史新高，力拚本年度內（3月底之前）完成...

日本通膨放緩 升息預期不變

最新數據顯示，日本1月通膨有所放緩，對不久前才在選舉中大獲全勝的首相高市早苗來說，是一大好消息。市場預期，這應不致動搖日...

亞馬遜營收猛 超車沃爾瑪…奪美零售龍頭寶座

電商巨擘亞馬遜（Amazon）首度在年度營收上超越沃爾瑪（Walmart），改寫美國零售版圖。由於財星500大企業是以營...

美私募信貸市場 潛藏隱憂

美國另類資產管理公司Blue Owl決定限制旗下一檔私募信貸基金投資人贖回資金，加深市場對1.8兆美元私募信貸市場潛藏風...

貝萊德取得SK海力士5%股權 凸顯關注當地記憶體產業

最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士（SK Hynix）5%股權，凸顯全球機構...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。