快訊

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶陷無法更新窘境

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。圖／路透
國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。圖／路透

德國法院暫時禁止華碩宏碁在該國銷售部分筆記型與桌上型電腦後，華碩及宏碁已全面關閉德國網站，意味現有客戶無法取得驅動程式和更新。

科技網站Tom's Hardware報導，除了德國網站無法使用，試圖造訪華碩和宏碁美國版網站的德國用戶，也會重新導向說明無法連上網站的頁面，嘗試透過虛擬私人網路（VPN）並把位置設定在美國以連上德國網站也無濟於事。使用德國以外地區VPN端點並造訪非德國網站，是下載軟體唯一方法。

這個問題的根源是諾基亞（Nokia）日前就高效率影像編碼（HEVC）編解碼器權利金，對華碩與宏碁提起的訴訟。諾基亞成功讓德國法院發布禁制令，禁止華碩和宏碁在德國銷售部分筆電與桌電裝置。仍有庫存的零售商能繼續銷售這些裝置，但華碩和宏碁無法在庫存耗盡後進口新裝置或補貨，除非禁制令撤銷。

目前仍難以釐清華碩與宏碁全面封鎖德國網站和德國用戶的確切理由，禁制令措詞過於籠統，業者決定謹慎行事是其中一個可能性。不過，華碩在公開聲明中表示，德國所有售後服務仍全面正常運作，現有客戶將繼續獲得不間斷支援。

德國 美國版 VPN 華碩 宏碁

延伸閱讀

寶馬董事長警告：忽視中國將危及經濟 合作是關鍵

德國啤酒市場持續萎縮 世界最古老修道院釀酒廠易主

北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑

華碩推動漫玩真的！初刊漫畫「ROG OMNI 無懼特攻」現身國際書展

相關新聞

對記憶體前景有信心！這家公司取得SK海力士5%股權 成第四大股東

最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士（SK Hynix）5%股權，凸顯全球機構...

AI產品外銷超旺！美國自台進口超越大陸 30多年頭一遭

美國總統川普關稅重塑貿易流動，加上人工智慧（AI）在全球蓬勃發展推升科技產品需求，帶動美國單月從台灣進口金額30多年來首...

亞馬遜端新碳權類型 主攻運輸業與超級污染物

電商與科技巨頭亞馬遜（Amazon）擴大他們的碳市場平台，推出新型碳抵換額度，盼協助供應商與企業合作夥伴減少與運輸及燃料...

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶陷無法更新窘境

在德國法院暫時禁止華碩與宏碁在該國銷售部分筆記型與桌上型電腦後，華碩及宏碁已全面關閉德國網站，意味現有客戶無法取得驅動程...

川普暗示不排除對伊朗動武 亞股走勢不一

美國總統川普暗示，若伊朗未在核子談判中達成「具體協議」，不排除發動軍事打擊，中東緊張情勢隨之升高，亞洲股市今天走勢不一

抄襲中製機器狗？印度大學AI峰會攤位遭斷電清場

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。