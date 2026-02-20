遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶陷無法更新窘境

在德國法院暫時禁止華碩與宏碁在該國銷售部分筆記型與桌上型電腦後，華碩及宏碁已全面關閉德國網站，意味現有客戶無法取得驅動程式和更新。

科技網站Tom's Hardware報導，除了德國網站無法使用，試圖造訪華碩和宏碁美國版網站的德國用戶，也會重新導向說明無法連上網站的頁面，嘗試透過虛擬私人網路（VPN）並把位置設定在美國以連上德國網站也無濟於事。使用德國以外地區VPN端點並造訪非德國網站，是下載軟體唯一方法。

這個問題的根源是諾基亞（Nokia）日前就高效率影像編碼（HEVC）編解碼器權利金，對華碩與宏碁提起的訴訟。諾基亞成功讓德國法院發布禁制令，禁止華碩和宏碁在德國銷售部分筆電與桌電裝置。仍有庫存的零售商能繼續銷售這些裝置，但華碩和宏碁無法在庫存耗盡後進口新裝置或補貨，除非禁制令撤銷。

目前仍難以釐清華碩與宏碁全面封鎖德國網站和德國用戶的確切理由，禁制令措詞過於籠統，業者決定謹慎行事是其中一個可能性。不過，華碩在公開聲明中表示，德國所有售後服務仍全面正常運作，現有客戶將繼續獲得不間斷支援。