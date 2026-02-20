亞馬遜端新碳權類型 主攻運輸業與超級污染物

電商與科技巨頭亞馬遜（Amazon）擴大他們的碳市場平台，推出新型碳抵換額度，盼協助供應商與企業合作夥伴減少與運輸及燃料使用相關的排放。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，根據最新公告，亞馬遜將向符合資格的供應商、客戶和已簽署2019年所發起「氣候宣言」的企業，推出「低碳燃料內嵌碳權」（lower-carbon fuel inset credits）與專為中和「超級污染物」的碳權。

「低碳燃料內嵌碳權」讓企業即使無法實際取得，仍能挹注再生柴油與生質柴油的生產與使用。購買方可按所購抵換額度的數量主張相當的減排成果，從而協助處理通常難以消除的間接物流排放。

亞馬遜表示，目前燃料碳權主要聚焦於以廢棄物為原料的再生柴油與生質柴油，未來打算擴展至低碳航運燃料，反映出海運在全球供應鏈中的重要性日益提升。

亞馬遜同時還推出標榜中和所謂「超級污染物」的抵換額度，像是甲烷與冷媒氣體。這類氣體的蓄熱能力遠高於二氧化碳因而成為更嚴重的暖化推手，消除這些氣體可帶來更為顯著的氣候效益。

相關舉措以亞馬遜「永續交易所」（Sustainability Exchange）平台現有的碳權產品為基礎所開發。亞馬遜的永續交易所標榜與價值鏈上的公司分享脫碳工具與解決方案，先前提供的碳權主要與森林保護、復育及新興碳移除技術相關。

亞馬遜承諾在2040年前實現全業務淨零排放目標，並透過投資再生能源、提升營運效率與強化供應鏈合作來達成目標。

這次的新計畫意在擴大讓供應商參與減排。這些供應商的排放佔亞馬遜總排放很大比例。透過提供標準化的高品質氣候專案，亞馬遜盼加速直接營運範圍之外的減排，同時鼓勵合作夥伴追求各自的脫碳路線。

推出新的碳權品意味亞馬遜將自身的碳市場定位為更廣泛的氣候服務平台，主攻減排成本高昂或技術挑戰大的領域，特別是貨運、燃料和工業冷卻等。