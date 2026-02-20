快訊

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

亞馬遜端新碳權類型 主攻運輸業與超級污染物

中央社／ 舊金山19日綜合外電報導
電商與科技巨頭亞馬遜（Amazon）擴大他們的碳市場平台，推出新型碳抵換額度，盼協助供應商與企業合作夥伴減少與運輸及燃料使用相關的排放。圖／路透社
電商與科技巨頭亞馬遜（Amazon）擴大他們的碳市場平台，推出新型碳抵換額度，盼協助供應商與企業合作夥伴減少與運輸及燃料使用相關的排放。圖／路透社

電商與科技巨頭亞馬遜（Amazon）擴大他們的碳市場平台，推出新型碳抵換額度，盼協助供應商與企業合作夥伴減少與運輸及燃料使用相關的排放。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，根據最新公告，亞馬遜將向符合資格的供應商、客戶和已簽署2019年所發起「氣候宣言」的企業，推出「低碳燃料內嵌碳權」（lower-carbon fuel inset credits）與專為中和「超級污染物」的碳權。

「低碳燃料內嵌碳權」讓企業即使無法實際取得，仍能挹注再生柴油與生質柴油的生產與使用。購買方可按所購抵換額度的數量主張相當的減排成果，從而協助處理通常難以消除的間接物流排放。

亞馬遜表示，目前燃料碳權主要聚焦於以廢棄物為原料的再生柴油與生質柴油，未來打算擴展至低碳航運燃料，反映出海運在全球供應鏈中的重要性日益提升。

亞馬遜同時還推出標榜中和所謂「超級污染物」的抵換額度，像是甲烷與冷媒氣體。這類氣體的蓄熱能力遠高於二氧化碳因而成為更嚴重的暖化推手，消除這些氣體可帶來更為顯著的氣候效益。

相關舉措以亞馬遜「永續交易所」（Sustainability Exchange）平台現有的碳權產品為基礎所開發。亞馬遜的永續交易所標榜與價值鏈上的公司分享脫碳工具與解決方案，先前提供的碳權主要與森林保護、復育及新興碳移除技術相關。

亞馬遜承諾在2040年前實現全業務淨零排放目標，並透過投資再生能源、提升營運效率與強化供應鏈合作來達成目標。

這次的新計畫意在擴大讓供應商參與減排。這些供應商的排放佔亞馬遜總排放很大比例。透過提供標準化的高品質氣候專案，亞馬遜盼加速直接營運範圍之外的減排，同時鼓勵合作夥伴追求各自的脫碳路線。

推出新的碳權品意味亞馬遜將自身的碳市場定位為更廣泛的氣候服務平台，主攻減排成本高昂或技術挑戰大的領域，特別是貨運、燃料和工業冷卻等。

減排 供應鏈 亞馬遜 電商 再生能源

延伸閱讀

金融時報：輝達即將敲定300億美元入股OpenAI 取代千億美元合作案

台鏈喜訊！Meta大買輝達晶片 採購數百萬顆AI產品與CPU

歐洲最強火箭發射成功 送亞馬遜32顆衛星入軌

傳亞馬遜擬推內容市場 出版商可向AI企業銷售內容

相關新聞

對記憶體前景有信心！這家公司取得SK海力士5%股權 成第四大股東

最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士（SK Hynix）5%股權，凸顯全球機構...

AI產品外銷超旺！美國自台進口超越大陸 30多年頭一遭

美國總統川普關稅重塑貿易流動，加上人工智慧（AI）在全球蓬勃發展推升科技產品需求，帶動美國單月從台灣進口金額30多年來首...

亞馬遜端新碳權類型 主攻運輸業與超級污染物

電商與科技巨頭亞馬遜（Amazon）擴大他們的碳市場平台，推出新型碳抵換額度，盼協助供應商與企業合作夥伴減少與運輸及燃料...

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶陷無法更新窘境

在德國法院暫時禁止華碩與宏碁在該國銷售部分筆記型與桌上型電腦後，華碩及宏碁已全面關閉德國網站，意味現有客戶無法取得驅動程...

川普暗示不排除對伊朗動武 亞股走勢不一

美國總統川普暗示，若伊朗未在核子談判中達成「具體協議」，不排除發動軍事打擊，中東緊張情勢隨之升高，亞洲股市今天走勢不一

抄襲中製機器狗？印度大學AI峰會攤位遭斷電清場

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。