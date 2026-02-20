川普暗示不排除對伊朗動武 亞股走勢不一

美國總統川普暗示，若伊朗未在核子談判中達成「具體協議」，不排除發動軍事打擊，中東緊張情勢隨之升高，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，川普這番言論加劇地緣政治疑慮，也讓本月因人工智慧（AI）疑慮賣壓後略見起色的市場反彈蒙上陰影。投資人目前正密切關注稍晚將公布的美國經濟數據，以掌握這個全球最大經濟體的最新狀況。

川普昨天在華府舉行的「和平理事會」（Board of Peace）首場會議上提及伊朗。他說，要與伊朗達成具體協議並非易事。「我們必須達成一項有意義的協議，否則將有壞事發生」。

與此同時，美國已在該地區部署戰艦、戰鬥機及其他軍備。川普警告，若無法達成共識，華府「可能不得不採取進一步行動」，並稱「大約在10天內就會揭曉」。

城市指數（City Index）市場分析師辛普森（Matt Simpson）指出，軍事行動並非定局，美方舉動更像是施壓與籌碼交換，而非入侵的前奏，「美國把軍事準備與陷入停滯的核子談判掛鉤，目的在釋放一旦談判失敗將有可靠打擊選項的信號，但不代表會演變為地面戰爭或政權更迭」。

香港、東京、雪梨、威靈頓與曼谷股市今天都收低。首爾股市則在科技股買盤帶動下持續走強並創下歷史新高，新加坡和馬尼拉股市也上揚。

此外，儘管川普與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）達成了貿易協議，雅加達股市今天仍微幅收低。