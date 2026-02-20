快訊

對記憶體前景有信心！這家公司取得SK海力士5%股權 成第四大股東

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士5%股權，成為第四大股東。圖／路透
最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士5%股權，成為第四大股東。圖／路透

最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士（SK Hynix）5%股權，凸顯全球機構投資人對南韓半導體企業的高度關注。

SK海力士20日在向南韓交易所（KRX）申報文件中揭露，截至本月10日，貝萊德已透過旗下多檔基金，買進10萬808股，合計持股為3,640萬股，比重達5%，依20日收盤價計算，市值約34.6兆韓元（239億美元）。這是貝萊德自2018年5月9日以來，首度對其持股逾5%，成為SK海力士第四大股東。

消息傳出，SK海力士股價20日盤中一度上漲7.3%至95.5萬韓元（660美元），改寫盤中歷史新高，也推升南韓KOSPI指數首度突破5,800點。

貝萊德上月也加碼三星電子，在28日買進約210萬股普通股，持股比重升至5.07%，市值約25.4兆韓元（180億美元）。

全球機構投資人擴大布局南韓兩大半導體企業，反映市場對記憶體產業前景的預期升溫。韓華投資證券研究員安賢國（音譯，Ahn Hyun-kook）日前發布報告指出，「目前半導體股本益比低於新冠疫情衝擊時的低點；相較下，扣除半導體後的KOSPI指數本益比，幾乎接近疫情牛市高峰的水準」。

在半導體股走強帶動下，韓國投資證券公司將今年KOSPI指數目標區間的高端，自5,650點調升至7,250點，理由在於，半導體獲利預期改善，推升每股盈餘預測值，而股利政策優化，也可望提高估值。

半導體 南韓 海力士

AI產品外銷超旺！美國自台進口超越大陸 30多年頭一遭

美國總統川普關稅重塑貿易流動，加上人工智慧（AI）在全球蓬勃發展推升科技產品需求，帶動美國單月從台灣進口金額30多年來首...

川普暗示不排除對伊朗動武 亞股走勢不一

美國總統川普暗示，若伊朗未在核子談判中達成「具體協議」，不排除發動軍事打擊，中東緊張情勢隨之升高，亞洲股市今天走勢不一

抄襲中製機器狗？印度大學AI峰會攤位遭斷電清場

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企...

去年營收創新高 沃爾瑪仍遭亞馬遜首度超車 奪走全美最大公司寶座

亞馬遜（Amazon）首度在年度營收上超越沃爾瑪（Walmart），改寫美國零售版圖。根據最新財報，亞馬遜2025年全年...

摩根大通申報疏失 歐洲央行重罰4.5億元創紀錄

歐洲中央銀行（ECB）今天表示，已以誤報風險為由對摩根大通（JPMorgan）罰款約1220萬歐元（約新台幣4.5億元）...

