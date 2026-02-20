AI產品外銷超旺！美國自台進口超越大陸 30多年頭一遭

美國總統川普關稅重塑貿易流動，加上人工智慧（AI）在全球蓬勃發展推升科技產品需求，帶動美國單月從台灣進口金額30多年來首度超越中國大陸。

美國商務部19日公布的數據顯示，美國去年12月從中國大陸進口的商品，比一年前大減近44%至211億美元，從台灣進口商品同一期間激增逾一倍至247億美元，這是1992年以來美國單月從台灣進口金額，首度超越從中國大陸進口的規模。

從全年基準來看，中國大陸仍是亞洲最大對美國出口國，2025年銷往美國的商品價值逾3,080億美元，但金額低於2024年的逾4,380億美元，台灣對美國出口從約1,160億美元增加至逾2,010億美元。2025年美國對中國大陸貿易逆差降至934億美元，對台灣貿易逆差大增逾一倍至近1,470億美元。

AI晶片和伺服器供給大幅成長，是台灣對美國出口激增原因。在川普課徵高關稅促使中國大陸出口商日益減少依賴美國之際，台灣企業反其道而行，去年近三分之一總出口銷往美國。

星展銀行（DBS）經濟學家謝家曦表示，中國大陸對美國出口今年不太可能回升，但進一步下滑幅度應不會那麼大。謝家曦認為現有貿易休戰協議到期和美國期中選舉將在今年稍晚帶來不確定性，中國大陸企業為規避這種不確定性，可能讓部分商品提前出貨。

對比之下，星展經濟學家馬鐵英看好在AI強勁需求帶動下，台灣對美國出口將繼續成長。馬鐵英說：「除非AI發展突然轉向，否則這個趨勢可望持續下去。」