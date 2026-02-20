快訊

摩根大通申報疏失 歐洲央行重罰4.5億元創紀錄

中央社／ 法蘭克福19日綜合外電報導
摩根大通（JP Morgan）。美聯社
歐洲中央銀行（ECB）今天表示，已以誤報風險為由對摩根大通（JPMorgan）罰款約1220萬歐元（約新台幣4.5億元），這是歐洲央行迄今所開出的最大罰單。

法新社報導，歐洲央行表示，調查發現這家美國投資銀行曾在2019年至2024年間將部分交易錯誤歸類，並將其他交易排除在計算之外，摩根大通申報的資本緩衝比實際水準高。

歐洲央行在聲明中說：「兩項違規行為都屬於重大疏失，原因在於內部流程明顯存在缺失。」

聲明還說：「內部控管未及時發現這些違規行為。」

各銀行須按照持有風險性資產的規模，保有一定比例的現金或高流動性資產。

若摩根大通透過人為降低帳上風險性資產比例，將可釋出資金用於其他投資領域。

歐洲央行上週才對法國農業信貸銀行（Credit Agricole）罰款755萬歐元（約新台幣2.8億元），原因是未能及時應要求評估氣候變遷相關風險。

摩根大通發言人在致法新社聲明中表示：「我們承認歐洲央行已因資本申報相關規定對JPMorgan SE罰款1218萬歐元。」

聲明說：「JPMorgan SE主動發現並自動通報這些問題，現已全面修正。」

摩根大通還說「一向維持堅實的資本緩衝」，「我們對資本管理的穩健、審慎做法始終如一」。

