標普500指數出現歷史性轉折 等權重罕見領先 美股格局面臨重塑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
今年前32個交易日，標普500等權重指數上漲5.5%，大幅領先市值加權指數僅0.1%的漲幅，創1992年以來同期最大差距。路透
過去幾年由少數巨型股領漲的美股格局正出現變化。今年以來，傳統市值加權的標普500指數表現落後等權重版本，前者僅上漲0.1%，後者上漲5.5%，差距創1990年代初以來同期最大。

類股輪動跡象明顯。能源、工業與必需消費品股領漲，其中能源股大漲22.7%，工業與必需消費品分別上漲13.1%與12.7%。反觀資訊科技與非必需消費股分別下跌4.5%與5%。曾主導多頭的「美股七雄」因龐大AI支出承壓，軟體股也因市場憂心AI技術侵蝕既有商業模式而遭拋售，賣壓蔓延至整體科技類股。

Plaza Advisory Group投資組合主管Andrew Briggs指出，這波輪動始於去年底。當時科技股估值過高，引發的均值回歸交易，資金轉向小型股和價值股等相對便宜標的。但到了2026年初，市場焦點逐步轉向基本面。企業開始評估AI帶來的成本節省與利潤率擴張，獲利表現出現分化。

SimCorp投資決策研究資深主管Diana Baechle表示，這是市場領導地位轉移，情況類似2000年網路泡沫前後，投資人重新判斷哪些科技公司能真正從AI發展中受益。

不過，政策面仍是關鍵變數。聯準會最新會議紀錄顯示，部分官員不排除升息可能，與市場原預期2026年下半年降息兩次形成落差。若降息預期落空，Briggs警告，對利率敏感的循環類股恐承壓，等權重指數的領先優勢可能縮水。

