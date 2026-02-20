快訊

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

公開病情不到1年「實習醫生」知名男星過世！不敵漸凍人症 享年53歲

春節發票「額度用完」停開？手搖飲公告惹議 總部道歉、公布3大改善作為

日本通膨壓力減緩 高市內閣迎來好消息

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本政府今天公布的數據顯示，1月份通貨膨脹有所放緩。這對不久前才在選舉中大獲全勝的首相高市早苗來說是一大好消息。

法新社報導，亞洲第二大經濟體日本的物價飆漲，是導致日本前兩位首相下台的原因之一，而日本第一位女首相高市已將對抗通膨作為優先要務。

數據顯示，不含生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年增2.0%，低於去年12月的2.4%增幅，符合市場預期。

若再排除能源價格，通膨率則從1月的2.9%降至2.6%，降幅超過預期；市場預測中值為2.7%。

未經調整的消費者物價指數上漲1.5%，相較於去年12月的2.1%增幅，同樣構成比預期更大的降幅，市場共識為1.6%。

汽油價格下跌了14.6%，部分歸功於政府補貼降低了駕駛人的加油成本。

但不含生鮮產品的食品成本上漲了6.2%，而去年價格翻倍的米價則飆漲了27.9%。

高市預計今天稍晚將在國會發表施政演說，內容很可能會重申她的競選承諾，即暫停對食品徵收消費稅兩年，以幫助家庭應對通膨。

日媒報導指出，她也將在施政演說中宣布成立一個跨黨派的「國民會議」，以討論稅收問題以及如何為日本高齡化社會日益膨脹的社會保障支出提供資金。

外界預期她也將宣布，政府希望更新日本已實施10年的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略架構。

日本 高市早苗 通膨

延伸閱讀

高市擬在川習會前訪美 分析：美中關係牽動日中局勢

高市早苗內閣2.0啟動 他曝「指示書」3重點：雖沒寫出台灣但意義明顯

高市續任首相 陸駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」

高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化

相關新聞

去年營收創新高 沃爾瑪仍遭亞馬遜首度超車 奪走全美最大公司寶座

亞馬遜（Amazon）首度在年度營收上超越沃爾瑪（Walmart），改寫美國零售版圖。根據最新財報，亞馬遜2025年全年...

摩根大通申報疏失 歐洲央行重罰4.5億元創紀錄

歐洲中央銀行（ECB）今天表示，已以誤報風險為由對摩根大通（JPMorgan）罰款約1220萬歐元（約新台幣4.5億元）...

標普500指數出現歷史性轉折 等權重罕見領先 美股格局面臨重塑

過去幾年由少數巨型股領漲的美股格局正出現變化。今年以來，傳統市值加權的標普500指數表現落後等權重版本，前者僅上漲0.1...

金融時報：輝達即將敲定300億美元入股OpenAI 取代千億美元合作案

金融時報引述知情人士報導，輝達（Nvidia）接近敲定對人工智慧新創企業OpenAI（OpenAI）的300億美元投資，...

美元連四日走強 美就業市場穩 預期Fed短期內不必降息

美元周四（19日）連續第四個交易日走強。美國最新公布的數據顯示，美國經濟基礎穩固，為美國聯準會（Fed）提供了短期內維持...

油價收在六個月最高 金銀續漲

油價繼周三大漲約4.5%後，周四（19日）再漲近2%，收盤價格創六個月來最高水準，因為交易商擔憂美國與伊朗的緊張升高，兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。