日本通膨壓力減緩 高市內閣迎來好消息

日本政府今天公布的數據顯示，1月份通貨膨脹有所放緩。這對不久前才在選舉中大獲全勝的首相高市早苗來說是一大好消息。

法新社報導，亞洲第二大經濟體日本的物價飆漲，是導致日本前兩位首相下台的原因之一，而日本第一位女首相高市已將對抗通膨作為優先要務。

數據顯示，不含生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年增2.0%，低於去年12月的2.4%增幅，符合市場預期。

若再排除能源價格，通膨率則從1月的2.9%降至2.6%，降幅超過預期；市場預測中值為2.7%。

未經調整的消費者物價指數上漲1.5%，相較於去年12月的2.1%增幅，同樣構成比預期更大的降幅，市場共識為1.6%。

汽油價格下跌了14.6%，部分歸功於政府補貼降低了駕駛人的加油成本。

但不含生鮮產品的食品成本上漲了6.2%，而去年價格翻倍的米價則飆漲了27.9%。

高市預計今天稍晚將在國會發表施政演說，內容很可能會重申她的競選承諾，即暫停對食品徵收消費稅兩年，以幫助家庭應對通膨。

日媒報導指出，她也將在施政演說中宣布成立一個跨黨派的「國民會議」，以討論稅收問題以及如何為日本高齡化社會日益膨脹的社會保障支出提供資金。

外界預期她也將宣布，政府希望更新日本已實施10年的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略架構。