金融時報：輝達即將敲定300億美元入股OpenAI 取代千億美元合作案

金融時報引述知情人士報導，輝達（Nvidia）接近敲定對人工智慧新創企業OpenAI（OpenAI）的300億美元投資，以取代雙方去年達成的1,000億美元長期合作意向。

這筆投資屬於是總額逾1,000億美元新一輪融資的其中一部分，這將使得ChatGPT開發商OpenAI的估值高達7,300億美元，不包括新增資金。OpenAI計劃將大部分新資金用於採購輝達的硬體設備。

與此同時，輝達與OpenAI原先以意向書形式提出、分十年投資1,000億美元、換取OpenAI持股的協議，不會繼續推進。

此輪融資的其他主要投資人還包括軟銀（SoftBank）與亞馬遜（Amazon），預計分別投資300億與最高500億美元，微軟（Microsoft）與阿布達比支持的科技投資基金MGX（MGX）也預計投入數十億美元。。

OpenAI年化營收已突破200億美元，2030年前將投入約6,000億美元擴充運算資源，確保其基礎設施和電力供應，以鞏固AI競爭優勢。