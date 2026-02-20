快訊

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

閉館前驚魂！日本福岡市立圖書館持刀傷人致3傷 嫌犯當場逮捕

美元連四日走強 美就業市場穩 預期Fed短期內不必降息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元19日連續第四天上漲。路透
美元19日連續第四天上漲。路透

美元周四（19日）連續第四個交易日走強。美國最新公布的數據顯示，美國經濟基礎穩固，為美國聯準會（Fed）提供了短期內維持利率不變的空間。日圓兌美元匯率持續下跌。

美國勞工部的數據顯示，經季節性調整後，上周初領失業金人數減少2.3萬人至20.6萬人，低於路透訪調經濟學家所預期的22.5萬人。

FXStreet駐紐約的資深分析師Joseph Trevisani表示，經濟數據看起來，美國「不像是受高利率困擾的經濟體」，「即便白宮施壓要求降息，實際壓力也要到5月才會顯現，因此當前數據尚未形成明確趨勢」。他說：「這正是市場重歸區間震盪的原因。在缺乏明確動因的情況下，交易員將保持謹慎態度。」

美國商務部的資料顯示，美國12月貿易赤字擴大至703億美元，遠超555億美元的預期值。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四續漲0.23%至97.925。美元連續四個交易日上漲，創下自1月初以來最長連漲紀錄。

日圓兌美元匯率周四連兩跌，繼周三大幅走低0.98%後，再貶0.13%至155.01日圓兌1美元。歐元亦連續第二個交易日下跌，延續周三創下的1月30日以來最大單日跌幅後的跌勢，周四續跌0.14%至1.1766美元兌1歐元。

今年在Fed利率會議有投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，勞動力市場仍「相當強韌」，聯準會已接近實現充分就業和穩定物價兩大目標。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場目前反映聯準會在6月會議前至少降息25個基點（1碼）的機率不超過50%。

周三公布的聯準會上次利率會議紀錄顯示，政策制定者對美國利率走向存在分歧，並暗示5月就職的新任主席將難以推動降息。

美國 聯準會

延伸閱讀

冬奧／劉美賢逆轉奪金 終結美20年奧運女單花滑獎牌荒

冬奧／女子冰球 美國延長賽逆轉擊敗加拿大奪冠

Fed降息長債利率仍高？網曝原因力勸：賣美債加入正二

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

相關新聞

美元連四日走強 美就業市場穩 預期Fed短期內不必降息

美元周四（19日）連續第四個交易日走強。美國最新公布的數據顯示，美國經濟基礎穩固，為美國聯準會（Fed）提供了短期內維持...

油價收在六個月最高 金銀續漲

油價繼周三大漲約4.5%後，周四（19日）再漲近2%，收盤價格創六個月來最高水準，因為交易商擔憂美國與伊朗的緊張升高，兩...

台積電ADR連五跌 較台北交易溢價18.77%

台積電ADR周四（19日）連續第五個交易日下跌，跌幅0.52%，收在360.39美元，較台北交易溢價18.77%。費城半...

Google新機強打高性價比 加入旗艦機系列的AI功能入門售價16,490元

Google發表新機Pixel 10a，已開放預購，3月5日出貨，強調「高性價比」，並加入了原本旗艦機系列的AI功能，更...

印度信實大手筆攻AI基建 人工智慧硬體軍備競賽白熱化

亞洲首富安巴尼率領的信實工業集團，在印度人工智慧峰會（AI）上宣布，將大舉投資當地的AI基礎建設，加入眾多大咖峰會期間的...

三星HBM4報價 比前一代漲30％

韓媒報導，三星電子最新款人工智慧（AI）記憶體HBM4對客戶的報價約在700美元，比前一代最多上漲30％，SK海力士也將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。