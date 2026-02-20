美元連四日走強 美就業市場穩 預期Fed短期內不必降息

美元周四（19日）連續第四個交易日走強。美國最新公布的數據顯示，美國經濟基礎穩固，為美國聯準會（Fed）提供了短期內維持利率不變的空間。日圓兌美元匯率持續下跌。

美國勞工部的數據顯示，經季節性調整後，上周初領失業金人數減少2.3萬人至20.6萬人，低於路透訪調經濟學家所預期的22.5萬人。

FXStreet駐紐約的資深分析師Joseph Trevisani表示，經濟數據看起來，美國「不像是受高利率困擾的經濟體」，「即便白宮施壓要求降息，實際壓力也要到5月才會顯現，因此當前數據尚未形成明確趨勢」。他說：「這正是市場重歸區間震盪的原因。在缺乏明確動因的情況下，交易員將保持謹慎態度。」

美國商務部的資料顯示，美國12月貿易赤字擴大至703億美元，遠超555億美元的預期值。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四續漲0.23%至97.925。美元連續四個交易日上漲，創下自1月初以來最長連漲紀錄。

日圓兌美元匯率周四連兩跌，繼周三大幅走低0.98%後，再貶0.13%至155.01日圓兌1美元。歐元亦連續第二個交易日下跌，延續周三創下的1月30日以來最大單日跌幅後的跌勢，周四續跌0.14%至1.1766美元兌1歐元。

今年在Fed利率會議有投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，勞動力市場仍「相當強韌」，聯準會已接近實現充分就業和穩定物價兩大目標。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場目前反映聯準會在6月會議前至少降息25個基點（1碼）的機率不超過50%。

周三公布的聯準會上次利率會議紀錄顯示，政策制定者對美國利率走向存在分歧，並暗示5月就職的新任主席將難以推動降息。