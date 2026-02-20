油價收在六個月最高 金銀續漲

油價繼周三大漲約4.5%後，周四（19日）再漲近2%，收盤價格創六個月來最高水準，因為交易商擔憂美國與伊朗的緊張升高，兩國現正在中東產油區加強軍事活動。金價周四在周三上漲2%後，收盤小漲0.37%。

周四布蘭特原油期貨收漲1.31美元，漲幅1.86%，結算價報每桶71.66美元；美國西德州原油期貨收漲1.24美元，漲幅1.90%，結算價報每桶66.43美元。

布蘭特原油收在7月31日以來最高，美國西德州原油收在8月1日以來最高。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，油價上漲得益於「地緣政治緊張局勢，市場擔憂美國近期可能對伊朗採取軍事行動」，「因預期可能有事發生，市場將持續上漲」。

伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars）報導，伊朗計劃與俄羅斯舉行聯合海軍演習。在這之前的幾天，伊朗曾為軍事演習關閉荷姆茲海峽數小時。荷姆茲海峽是全球貿易的重要通道，約20%的全球石油供應經該海峽運輸。

美國總統川普周四警告伊朗，伊朗最多只有10到15天必須就核計劃達成協議，否則將有「極為糟糕的事情發生」，似乎設定了最後期限，之後美國可能採取行動。

美國現在已在該地區部署航空母艦、軍艦和戰機，副總統范斯表示，華府正考慮是否繼續與德黑蘭進行外交接觸，或是採取其他行動。

另外，美國能源資訊局（EIA）最新公布的數據顯示，隨著煉油廠產能利用率和出口量攀升，截至2月13日當周，美國原油庫存減少900萬桶，這是去年9月初以來最大減幅；路透訪調的預期是增加210萬桶。同時，成品油的庫存亦因消費者需求上升而全線下降。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四收盤上漲0.37%，報每英兩4,996.10美元。美國初領失業金人數下降，顯示就業市場趨穩；投資人正在評估美伊之間的緊張態勢，以及等待今（20）日美國將公布的個人消費支出（PCE）通膨數據。

紐約白銀現貨價格周四也接續周三上漲5%的漲勢，但漲幅與黃金一樣縮小了，周四收盤上漲1.69%，報每英兩78.5081美元。

RJO期貨資深市場策略師Daniel Pavilonis說，「伊朗局勢支撐金價」，「市場正經歷劇烈震盪，呈現橫盤整理態勢」。