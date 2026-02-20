台積電ADR連五跌 較台北交易溢價18.77%
台積電ADR周四（19日）連續第五個交易日下跌，跌幅0.52%，收在360.39美元，較台北交易溢價18.77%。費城半導體指數同日下跌0.50%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌267.50點或0.54%，收在49,395.16點；標普500指數下跌19.42點或0.28%，收在6,861.89點；那斯達克指數下跌70.90點，或0.31%，收在22,682.73點。
台灣加權股價指數農曆春節假期前封關日（11日），上漲532.74點，收在33,605.71點，台積電（2330）當天上漲35元或1.86%，收在1,915元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,274.49, -0.52, 1,915.00, +18.77
聯電, UMC, 63.93, -0.98, 62.80, +1.80
日月光, ASX, 365.73, -0.69, 354.50, +3.17
中華電, CHT, 134.18, -0.72, 133.00, +0.88
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。