大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

諾羅病毒多可怕？ 蘇一峰發現賴總統當時1情況：恐有一定的感染機會

台積電ADR連五跌 較台北交易溢價18.77%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR截至19日，已連續五個交易日下跌。美聯社
台積電ADR截至19日，已連續五個交易日下跌。美聯社

台積電ADR周四（19日）連續第五個交易日下跌，跌幅0.52%，收在360.39美元，較台北交易溢價18.77%。費城半導體指數同日下跌0.50%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌267.50點或0.54%，收在49,395.16點；標普500指數下跌19.42點或0.28%，收在6,861.89點；那斯達克指數下跌70.90點，或0.31%，收在22,682.73點。

台灣加權股價指數農曆春節假期前封關日（11日），上漲532.74點，收在33,605.71點，台積電（2330）當天上漲35元或1.86%，收在1,915元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,274.49, -0.52, 1,915.00, +18.77

聯電, UMC, 63.93, -0.98, 62.80, +1.80

日月光, ASX, 365.73, -0.69, 354.50, +3.17

中華電, CHT, 134.18, -0.72, 133.00, +0.88

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

相關新聞

1.5兆美元！外資大買美國資產 對股債需求熱烈

最新公布的數據顯示，外國投資人在2025年加速買進美國金融資產，對美國股票和公債的需求尤其熱烈，以行動反駁市場盛行的所謂...

印度信實大手筆攻AI基建 人工智慧硬體軍備競賽白熱化

亞洲首富安巴尼率領的信實工業集團，在印度人工智慧峰會（AI）上宣布，將大舉投資當地的AI基礎建設，加入眾多大咖峰會期間的...

Google新機強打高性價比 加入旗艦機系列的AI功能入門售價16,490元

Google發表新機Pixel 10a，已開放預購，3月5日出貨，強調「高性價比」，並加入了原本旗艦機系列的AI功能，更...

三星HBM4報價 比前一代漲30％

韓媒報導，三星電子最新款人工智慧（AI）記憶體HBM4對客戶的報價約在700美元，比前一代最多上漲30％，SK海力士也將...

1分鐘看世界 ／印尼政府與美企簽11項採購協議 總額達384億美元

印尼政府18日與美國企業簽署總額384億美元、共計11項的採購合作協議，涵蓋礦業、能源、農業、紡織、家具、科技等領域，以...

