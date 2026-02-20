美股三大股指齊收低...私募股權公司急挫 地緣政治擔憂加劇

地緣政治擔憂加劇，推動美股周四走低，並延續油價漲勢。由於謹慎情緒占主導地位，私募股權公司下跌，沃爾瑪和蘋果表現疲弱，但工業股因財報利好而上漲，限制了大盤跌幅。

道瓊工業指數下跌0.54%，收於49,395.16點。標普500指數下跌0.28%，收於6,861.89點。那斯達克指數下跌0.31%，以22,682.73點作收。

私募股權公司下跌，此前Blue Owl Capital決定出售14億美元資產，並將一支基金凍結贖回以管理債務並返還資本。Apollo Global Management、Ares、KKR & Co和Carlyle Group也下跌1.9%至5.2%不等，Blue Owl的困境加劇了近期市場對信貸品質及銀行軟體股曝險的擔憂，該股急挫6%。

蘋果下跌1.4%，對標普500指數造成最大拖累。

沃爾瑪下跌1.4%，新任執行長John Furner上任後發布了保守的2027年度業績展望，儘管這家零售巨擘在美國的同店銷售額超出預期，並宣布300億美元的庫藏股計畫。

人工智慧（AI）相關科技股最近幾個月走勢震盪，因市場擔憂估值過高，且缺乏證據表明對人工智慧的大規模投資正推動營收和利潤增長。

從軟體到物流等多個行業也受衝擊，市場擔憂快速進步的人工智慧工具可能顛覆其商業模式並加劇競爭。

GLOBALT John Furner資深投資組合經理Keith Buchanan表示：「市場正努力辨別哪些業務線將受到人工智慧的實質威脅。這項技術發展迅猛，今日行情實屬自然。當前周期中，投資人逐漸意識到並非所有企業都能獲勝，也並非所有預期都能實現。」

農業機械製造商Deere大漲11.6%，此前該公司上調全年獲利預測，且第1季業績超出市場預期。

隨著美國與伊朗之間爆發軍事衝突的擔憂加劇，原油價格上漲，標普500指數能源股上漲0.6%。美國總統川普表示，美國必須與伊朗「達成有意義的協議」，並補充稱未來10天將決定是否達成協議。他稱儘管雙方官員正在進行「良好會談」，伊朗目前仍是「熱點」問題。

美國軍方正在中東部署大規模兵力，包括兩艘航空母艦、戰鬥機和加油機，這為川普在向伊朗施壓、要求其就核計畫達成協議的同時提供了發動大軍事打擊的選項。

金融類股下跌0.9%。

周三公布的美國聯邦準備理事會最新政策會議紀要顯示，決策者對今年後半年的政策路徑仍存在分歧。

投資人正在評估周四公布的上周失業金請領數據，該數據表明勞動市場趨穩。他們還將密切關注周五即將發布的個人消費支出（PCE）報告（聯準會青睞的通膨指標）以尋找有關利率前景的線索。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，利率交易走勢暗示聯準會在6月政策會議前降息的機率為50%。