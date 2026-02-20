1分鐘看世界 ／印尼政府與美企簽11項採購協議 總額達384億美元

印尼政府18日與美國企業簽署總額384億美元、共計11項的採購合作協議，涵蓋礦業、能源、農業、紡織、家具、科技等領域，以降低對美貿易順差，作為印尼總統普拉伯沃將於19日赴華府與美國簽署最終貿易協議的一環。

越南／三航空公司與波音簽協議 合計將採購90架飛機

越南三家航空公司19日與波音簽署協議，合計將採購90架飛機，包括越南航空訂購50架窄體737-8。越共總書記蘇林訪美並出席和平理事會揭幕式時簽署此協議，美越持續磋商新貿易協定。

新加坡／冬海旗下蝦皮攜手Google 打造AI購物代理

冬海集團旗下電商平台蝦皮將與Google聯手打造AI購物代理，協助蝦皮用戶在平台上尋找、比較、購買商品，同時也讓Gemini可搜尋到蝦皮的商品，力求在東南亞市場的競爭中領先對手。

日本／禁止乘客機上使用行動電源 最快4月公布修法

日媒報導，日本國土交通省最快4月公布修法，將禁止乘客在機上使用行動電源，同時容量160瓦時以下的行動電源，將限縮為每人限帶兩顆，顯示當局正加嚴相關規定，因應行動電源衍生的起火疑慮。

敘利亞／美軍撤離約千名士兵 外界揣測與伊朗情勢有關

美軍正著手從敘利亞撤離約千名士兵，象徵在當地駐軍十年任務告終。此舉令人揣測美軍可能準備萬一核談判破裂對伊朗發動攻擊，但美軍軍官否認撤軍與美國當前在中東海、空兵力部署有關。

德國 ／總理梅爾茨下周訪大陸 尋求促成歐中戰略夥伴關係

德國總理梅爾茨（見圖）18日表示，他將於下周訪中期間，討論歐洲與中國大陸未來的合作方向，並尋求促成「戰略夥伴關係」；這番言論反映歐洲正試圖強化對中關係，抵抗美國頻頻透過關稅施壓。

義大利／能源法令獲內閣批准 電費帳單將移除碳費

能源部說，總值逾30億歐元（35億美元）的「能源法令」已獲內閣批准，準備大舉改革國內電力市場，電費帳單將移除碳費，以減輕家庭和企業負擔，並配合總理梅洛尼重拾產業競爭力。

美國／Meta Platforms擬推智慧手表 相關計畫重新啟動

The Information報導，Meta Platforms已重啟2022年束之高閣的「Malibu 2」智慧手表計畫，打算今年推出Meta第一款智慧表，標榜健康追蹤和內建人工智慧（AI）助理功能。