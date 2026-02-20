聽新聞
驚！最新調查 市售耳機含有毒物質
最新調查結果發現，市售耳機幾乎都內含危害人體健康的有毒物質，包括可能導致癌症、神經發展障礙和男人女性化的化學物，長期佩戴有損健康。
英國衛報報導，ToxFree LIFE for All調查顯示，市場領導品牌Bose、Panasonic、三星和森海塞爾產品的塑膠材質也含有毒化學物。
ToxFree專家布拉科娃說：「這些物質不只是添加物，可能從耳機滲入體內。天天使用，尤其運動冒汗時，更會加速滲入皮膚。」她表示，沒有立即健康風險，但長期暴露是顧慮，尤其對青少年而言。
研究員買了81副耳道式和覆耳式耳機，購自捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞和奧地利市場，以及購物平台Shein和Temu，帶到實驗室檢測有毒化學物。結果發現：每一款都被檢測出有毒物質。
檢測結果顯示，98%的樣本檢出雙酚A（BPA），超過四分之三檢出雙酚S（BPS）。這兩種合成化學物用於強化塑膠硬度，但可能產生男人女性化、女孩提早進入青春期、甚至致癌等副作用。
受測耳機另檢出可能有損生育能力的鄰苯二甲酸酯、有損肝腎的氯化石蠟，及可能干擾內分泌的溴化和有機磷系阻燃劑。
